Bakan Kılıç: 'Müttefiklerimizden teröre karşı net bir duruş bekliyoruz'

08.01.2017 15:50

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'Berlin'de Londra'da, Madrid'de, Paris'te saldırılar oldu. Bunların karşısında biz Türkiye olarak bir ve beraber bir şekilde durduk. Ama müttefiklerimizden de, bizle dost olduğunu söyleyenlerden de aynı duruşu bekliyoruz. Türkiye'de devletimizin, milletimizin karşısına ihanetle çıkanları asla affetmeyeceğiz' dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Berlin'de Londra'da, Madrid'de, Paris'te saldırılar oldu. Bunların karşısında biz Türkiye olarak bir ve beraber bir şekilde durduk. Ama müttefiklerimizden de, bizle dost olduğunu söyleyenlerden de aynı duruşu bekliyoruz. Türkiye'de devletimizin, milletimizin karşısına ihanetle çıkanları asla affetmeyeceğiz' dedi.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Bakan Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' etkinliğine katılmak üzere Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde bir araya geldi.



Burada konuşma yapan Bakan Kılıç, etkinliğin önemine değinerek, "Bugün Sarıkamış Harekâtı'nın 102'inci anma yıl dönümündeyiz. Burada vatan için, millet için, bayrak için şehit olan ecdadımızı anmak gençlerimize onların yaşadıklarını bir nebze olsun hatırlatmak için her sene buluşuyoruz. Fakat bu sene 102'inci anmada, gençlerimizin 15 Temmuz gecesi ülkesine ve milletine sahip çıkmış, içindeki hainleri bertaraf etmiş ve ecdadına 'ben de görevimi yaptım' diyerek, beraberce yaşamak için 'ben de anlatmaya geldim' diye, bu sene buraya geldik' diye konuştu.



Türkiye'nin bu sene çok büyük bir ihanet ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Bakan Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Başbakanımızın ve hükümetimizin dik duruşu ile meydanlara çıkan sokağa çıkan milletimiz, bu ihanet şebekelerine gereken dersi verdi. Nasıl ki 10 sene önce burada Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda ecdadımız milletimize, devletimize el uzatmaya çalışanlara ders verdiyse, aynı şekilde milletimiz kendisine ihanet edenlere ve onları destekleyenlere FETÖ terör örgütü, PKK, DAİŞ, DHKP-C, YPG, PYD, tüm bu terör örgütlerinin birleşerek üzerimize gelmeye çalıştığı bu dönem içerisinde tüm gençlerimizle, milletimizle beraber olarak ecdadımızı anmanın ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Milletimiz demokrasi hukuk ve insan hakları dersi verdi"



Erkinliklerin 81 ilde de yapıldığını kaydeden Bakan Kılıç, 'Türkiye'nin her bir yanında 81 ilde bakanlığımızın koordinasyonunda Sarıkamış'ı anma, şehitlerimizi anma yürüyüşleri yapıldı. Bunlar öylesine yapılan yürüyüşler değil. Hava gerçekten soğuk, bizim üzerimizde kışlık kıyafetler ve yürürken zorlanıyoruz. Ecdadımızın burada nasıl bir zorluk çektiğini ama buna rağmen vatanı, milleti için verilen emri hiç sektirmeden uyguladığının en açık örneğidir. 102 sene önce burada, 15 Temmuz'da Türkiye'de bu sene ihanete karşı, hainliğe karşı, memleketimize el uzatanlara karşı en büyük dersi yine milletimiz verdi. Milletimiz demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verdi, vermeye de devam ediyoruz. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü adı her ne olursa olsun. Biz bunların artık beraber hareket ettiğini görüyoruz. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ihanet şebekesi içerisinde hareket etmeye çalışanlara karşı duruşumuz nettir' ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de devletimizin, milletimizin karşısına ihanetle çıkanları biz asla affetmeyeceğiz'



Uluslararası tüm camialarda ve ülkelerde de terör olayları olabileceğine dikkat çeken Kılıç, "Teröre karşı beraberce durmamız gerekiyor. Çünkü nereden geleceği belli olmaz. Berlin'de, Londra'da, Madrid'de, Paris'te saldırılar oldu. Bunların karşısında biz Türkiye olarak bir ve beraber bir şekilde durduk. Ama müttefiklerimizden de, bizle dost olduğunu söyleyenlerden de aynı duruşu bekliyoruz. Türkiye'de devletimizin, milletimizin karşısına ihanetle çıkanları biz asla affetmeyeceğiz. Devlet sistemimizin içerisine sızmış ve devletine, milletine ihanet edenlere karşı bir an olsun geri durmayacağız ve onları ayılamaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.



"Her devlet, memurundan kendisine sadakat bekler'



Terörle mücadelenin şehitlere ve gazilere karşı görev olduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini söyle tamamladı:



"Bizim 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize ve bu millet için şehit düşmüş her vatan evladına karşı bizim görevimiz. Bunu sorgulamaya kalkanları biz sorgularız. Milletine ihanet edenlere tek cevap vardır. Milletinin yanından ayrılıp gitmesidir. Ve bizi uluslararası camiada gelip de neden devletinizin içerisindeki bazı memurları böyle uzaklaştırıyorsunuz dediklerinde bizim cevabımız şu oluyor. Bizim ihanet edenle işimiz olmaz. Devletimizin de olmaz milletimizin de olmaz. Tüm uluslararası kurallarda böyledir. Her devlet, memurundan kedisine sadakat bekler. Biz milletimize ve devletimize sadakat bekliyoruz. Başka bir şey değil. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği altında hükümetimiz, Başbakanımızın liderliği altında gelecek yürüyüşümüze devam edeceğiz. Biz bu vatanı kolay kazanmadık. Hiçbir şekilde de vermeye niyetimiz yok, vermeyeceğiz. Neyle gelmek istiyorlarsa gelsinler. Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bu millet birdir, tektir, beraberdir. Tüm bu ihanetin karşısında bir ve beraber duracaktır.'



1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte soğuk havaya ve hafif kar yağışına rağmen komando timlerinin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak tekbir ve salavatlarla Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne doğru yürüdü. Şehitleri anmak için gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 buçuk kilometre süren yürüyüşün ardından ulaşılacak şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi. Şehitlere saygı atışının yapılmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.