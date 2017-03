Bakan Kılıç'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, '7 seçim kaybetmiş olmasına rağmen koltuğa sıkı sıkıya yapışmış' sözleriyle eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirirken bir gafa imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "7 seçim kaybetmiş olmasına rağmen koltuğa sıkı sıkıya yapışmış" sözleriyle eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Teşkilatının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinliğe katıldı. Bakan Kılıç'a Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte eşi Eda Kılıç, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkanı Ömer Özmen ve Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş eşlik etti. Türkiye'de kadınların son 15 yılda ekonomik ve siyasal anlamda önemli kazanımlar elde ettiğine işaret eden Kadın Kolları İl Başkanı Seda Sarıbaş, "Kadınlar Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük destekçisi olmuştur. Her zaman bu davanın en önemli sunucuları olmuş ve olmaya da devam edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında kadınlara ne kadar önem verdiğini belirmektedir. Bizler kendisinin yol arkadaşı olmaktan kıvanç duymaktayız" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yaptığı gafa değinen Bakan Kılıç ise, "Sayın Kılıçdaroğlu, eleştirilerini sıralarken bir anda anlatmaya başladı. 'Bu sistemden sonra cumhurbaşkanı bir partiden başbakan bir başka partiden olursa asıl kıyamet o zaman kopacak' dedi. Herhalde bizim bu noktada anlatmamız gereken bir şey kalmadı. Neye karşı çıktığını dahi bilmiyor. 7 seçim kaybetti, halen aynı koltukta oturuyor. Seçimlerde anlaşma yapmaya kalktık, bize oy oranlarından dem vurdu. İstanbul'a aday oldu, Kağıthane ile kağıt tepeyi karıştırdı. Yürüyen merdivene de ters bindi. Bizim söylediklerimizle yaptıklarımız bir. Görev süresi kanun ve anayasayla belli olan bir kişi bunların söylediği o kişi (diktatör) oluyor da, 7 seçim kaybetmiş, önünde hiçbir engeli olmayan, o kadar seçim kaybetmiş olmasına rağmen koltuğa sıkı sıkıya yapışmış olan kişi demokrat oluyor. Kendi partisinin içinden Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan Muharrem İnce de ilginç sözler söyledi. 'Bu yönetimle AK Parti'nin karşısında bir referanduma gidersek kaybederiz' dedi. Adam geleceği görmüş, doğru söze ne denir" şeklinde konuştu.



"AVRUPA BİZİ SUSTURAMAZ"

Avrupa ülkelerinin AK Parti'nin referandum çalışmalarıyla ilgili takındığı tutumu eleştiren Bakan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Uluslararası diplomaside ve ilişkilerde ilginç dönemlerden geçiyoruz. İnşallah Avrupalılar önümüzdeki zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı doğru bir yaklaşım içerisine girer, bunu ümit ediyorum. Hafta sonu gidiyoruz, benim de yolculuğum var. Hanımla beraber gideceğiz. Göreceğiz bakalım. Ama merak etmeyin, bizi susturamazlar."



"AK PARTİ'NİN BAŞARILARINDA KADINLARIN PAYI BÜYÜK"

Siyasi yaşamında kendisine destek veren eşi Eda Kılıç, annesi ve kayınvalidesine teşekkür eden Bakan Kılıç, kadınların AK Parti'nin mücadelesinde önemli bir yere sahip olduklarına dikkat çekti. Kılıç, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"16 Nisan'a doğru gidiyoruz. Dolayısıyla gece gündüz demeden çalışacağız. Şurada 40 günden az kaldı. Bir olacağız, kenetleneceğiz. AK Parti'nin başarıları içerisinde kadınlarımızın ve Kadın Kollarımızın çok büyük bir payı vardır. 4 milyonun üzerinde üyesi var. Kadın kollarımız dünyanın en büyük siyesi teşkilatlarından birisidir. Çok büyük bir alanı kapsar. Bizde her düşünceden her sosyal katmandan, her farklı fikirden kardeşimiz vardır. Fikrini açıkça dile getirir, oturur müzakere yaparız, fikirlerimizi paylaşırız. Farkı fikirleri dile getiririz ama bizde parti disiplini vardır. Karar verildi mi de ses çıkarmadan o istikamette yürürüz. Bu parti disiplinidir, bu bizim gücümüzdür. Bu başka bir şey değildir. Bu anlamda disiplini olmayanların kaç bin parçaya bölündüğünü görüyorsunuz."

Konuşmasını tamamlamasının ardından salondan referanduma kadar kapı kapı dolaşacaklarına dair söz alan Bakan Kılıç, başarılı çalışmalara imza atan ilçe kadın kolları başkanlarını plaketle ödüllendirdi.

(Mehmet Barlas - Onur Durmuş/İHA)