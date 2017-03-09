Bakan Kılıç gençlerle buluştu

Ümraniye'de gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'Seçme hakkı olan 18 yaşından sonra aynı şekilde seçilme hakkınızın da olduğunu siz biliyorsunuz. Aslında bu değişikle teklif edilen şey size bir hak verme değil. Aslında sizin var olan hakkınızın size teslim edilmesidir' dedi.

Ümraniye'de gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Seçme hakkı olan 18 yaşından sonra aynı şekilde seçilme hakkınızın da olduğunu siz biliyorsunuz. Aslında bu değişikle teklif edilen şey size bir hak verme değil. Aslında sizin var olan hakkınızın size teslim edilmesidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ümraniye'de 15 Temmuz gecesi gazi olan Yunus Gümüş'ü evinde ziyaret etti. Bakan Kılıç ziyaretinin ardından Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda gençlerle buluştu. Gençlerle sohbet eden Bakan Kılıç gençlerin soruları üzerine, 18 yaşında seçilme hakkının aslında var olan hakkın gençlere teslim edilmesi olduğunu belirtti.

18 yaşında seçilme hakkına değinen Bakan Kılıç, "Bizim anayasa değişikliği içerisinde 16 Nisan'da halk oylamasına sunacak olduğumuz bir önerimiz var. 18 yaş ile ilgili olarak anayasa değişikliği içerisinde, sizlerin aslında seçme hakkı olan 18 yaşından sonra aynı şekilde seçilme hakkınızın da olduğunu siz biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu değişikle teklif edilen şey size bir hak verme değil medeni kanunun ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının zaten 18 yaş itibariyle sizleri reşit olarak kabul ettiği, seçme hakkı ve aynı zamanda seçme bilgisine, birikimine sahip olduğunuzu, düşündüğünü, bildiğini ve bu hakkı verdiği noktada aslında sizin var olan hakkınızın size teslim edilmesidir" dedi.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer/İHA)



"DESTEK VERENLER OLDUĞU GİBİ, KARŞI ÇIKANLARDA VAR"

Bakan Kılıç, "Referandum, halk oylaması içerisindeyiz. Destek verenler olduğu gibi, karşı çıkanlarda var. Karşı çıkanların yaptığı kampanyalar baktığımda geçen gün çok ilginç bir görüntü geldi. O da şöyleydi; Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarının yaptığı bir çalışma ortamı, bir siyasi çalışma yapıyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Fikirlerini dile getiriyorlar. Ama arkalarında büyük bir 'Hayır' pankartı var. Masada oturanların en az 3-4 tanesi 18 ile 25 yaşarası resimlerden öyle anlaşılıyor. Ve diyorlar ki, bize verilecek olan, teslim edilecek olan bu hakkı biz istemiyoruz. Bu kendi içerisinde garip bir çelişki. Çünkü Türkiye 18 ile 25 yaş arası nüfus 8 milyon civarı. Bu nüfusumuzun onda biri. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfusunu onda birinin mecliste temsil edilmesini istemiyor, 'Hayır' diyenler. Bu parlamenter sistemde de her hangi farklı sistemde de temsil açısından zaten olmaması gerek bir durum. Çünkü biz nasıl bütün milletvekilleri erkek olsun diyemiyorsak, tüm milletvekilleri kadın olsun diyemiyorsak. Ve ya milletvekilleri 60 yaş üstünde olsun diyemiyorsak 18 ile 25 yaş arasından da olmasın diyemeyiz. Çünkü meclisteki temsil tüm ülkenin katmanlarını kapsamak durumundadır" şeklimde konuştu.