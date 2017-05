Bakan Kılıç gençlerle bir araya geldi

81 ilden ve Kıbrıs'tan gelen temsilci gençlere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, '15 Temmuz gecesi yaşanan o karanlık girişim karşısında en başta bu ülkenin gençleri Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına cevap vererek meydanlar indi, sokağa çıktı, bayrağına, demokrasisine, hukukuna sahip çıktı' dedi.

81 ilden ve Kıbrıs'tan gelen temsilci gençlere hitap eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz gecesi yaşanan o karanlık girişim karşısında en başta bu ülkenin gençleri Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına cevap vererek meydanlar indi, sokağa çıktı, bayrağına, demokrasisine, hukukuna sahip çıktı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 81 ilden ve Kıbrıs'tan gelen temsilci gençlerle Bakanlık konferans salonunda bir araya geldi. Milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp de düzenlenen etkinlikte yer aldı. Gençlere seslenen Bakan Kılıç, Türkiye'nin gelişmesi için gençlere büyük görevler düştüğünü belirterek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesini gençlerin sağlayacağını ifade etti.



BAKAN KILIÇ'TAN GENÇLERE BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda büyük hedeflere taşıyacak olanların gençler olduğunu kaydeden Bakan Kılıç, "Bunun içerisindeki en önemli unsurlardan birisi birliğiniz, beraberliğiniz ve kardeşliğiniz olacak. Çünkü bu aziz vatanın evlatlarının arasına fitne sokmaya çalışanlar, sizlerin birliği ve beraberliği karşısında hüsrana uğrayacaklar. Sizin aranızda ayrı gayrı yok. Çünkü ecdadınız Çanakkale'de, Dumlupınar'da beraber omuz omuza savaştılar ve sizlerin bugün burada hür ve aynı zamanda başı dik şekilde yol yürümenizin önünü açtılar. Çıktığınız her yolculukta üzerinizde bu tarihin, bu medeniyetin sorumluluğu var. Onlar omuz omuza vererek uğruna şehit olmayı göze aldıkları bayrakları için bir arada oldular" diye konuştu.

Bakan Kılıç, her sene 57. Alaya Vefa Yürüyüşü yaptıklarını anımsatarak, 1915'de dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya gelmiş olanlara karşı, 'size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emrini tereddütsüz yerine getiren ecdadın torunları olduklarını vurguladı. Gençleri bu unsuru iyi anlamaları yönünde tembihleyen Bakan Kılıç, "Dünyadaki hiçbir asker bizim askerimiz gibi özgürlüğüne, geleceğine aşık bir şekilde canını hiçe sayarak kendisini düşmanın üzerine atmamıştır. Birbirinize mutlaka ve mutlaka destek olacaksınız" ifadelerini kullandı.



GENÇLERİN MİLLETVEKİLİ OLMALARI YÖNÜNDE ENGEL OLMADIĞININ ALTINI ÇİZDİ

16 Nisan'da yapılan halk oylamasına değinen Bakan Kılıç, halk oylamasının kabulü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletinde reşit olan her vatandaşın TBMM'de görev alma hakkı kazandığını ifade ederek, gençlerin milletvekili olmaları yönünde engel olmadığının altını çizdi. 25 yıl öncesinin Türkiye'sinin içler acısı durumu yönünde gençleri uyaran Bakan Kılıç şunları kaydetti:

"Biz 15 Temmuz gecesi yaşanan FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbe girişimine karşı mücadelemizi bu tip şeyler yaşamayın diye verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın sürekli dile getirdiği bir şey vardı: 'Bizim ortaya koyduğumuz çalışmalar geçmişte yaşanan o karanlık girişimler olmaması için.' Ancak 15 Temmuz gecesi yaşanan o karanlık girişim karşısında en başta bu ülkenin gençleri Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına cevap vererek meydanlar indi, sokağa çıktı, bayrağına, demokrasisine, hukukuna sahip çıktı. Dün Meclis'teydiniz. Meclis'e nasıl saldırdıklarını bizzat yerinde görme imkanınız oldu. Ama şunu unutmayın dünya üzerinde hiçbir millet yoktur ki akşam saat 21.00 sıralarında karanlığa bürünmeye çalışılırken o gecenin sabahında bunu yapmaya çalışanları bertaraf etmiş, tankların, topların, tüfeklerin, savaş uçaklarının önüne durmuş ve elinde hiçbir silah olmadan onları bertaraf etmiştir. Bu gurur ve onur bu aziz milletindir, sizlerindir. O gece Taha kardeşimle de sohbetimiz oldu. Onlar o gece Bolu'da olimpiyata hazırlık kampındalardı. Darbe girişimiyle alakalı olan olaylardan sonra meydana indiler. Orada hazırlıklarını yaparken ellerinde bayraklarla ülkemizi karanlığa gömmeye çalışanlara karşı aslan gibi bedenlerini siper ettiler. O gece kendileriyle konuştuk, -sizin göreviniz Rio'da olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip orada bayrağımızı göndere çektirmektir- dedik. 'Sizler kamplara gidiyorsunuz, biz bu işe devam ediyoruz' dedik. Gittiler Rio'da da gereğini yaptılar."

Türkiye'nin olimpiyatlarda ortaya koyduğu başarıların yeterli olmadığı yönünde eleştiriler olduğuna dikkat çeken Bakan Kılıç, "80 milyon ülkemizin gençlerinin ve sporcularının belki istediğimiz noktadaki madalya sayısını elde edememiş olması daha fazla çalışmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Ama şunu da unutmayalım başarılar ortaya konduğu zamanda bazı kesimlerden bunu küçümsemeye çalışanlar oldu. Bakü'de devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edip başarı elde eden ve şuanda 60 altın madalyaya yaklaşmış olan sporcularımızı görmüyorlar. Burada basına eleştiri getireceğim, basın mensubu arkadaşlarımız bunu çok fazla yansıtmıyorlar. Örneğin dün Eda kardeşimiz ciritte bir derece yaptı ve altın madalya kazandı. Eda kardeşimizin orada atmış olduğu derece bu yaz Rio'da altın madalyayı alan ciritçinin derecesinin üstündedir. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde kendisini en iyi şekilde hazırlayarak 2020'deki tokyo olimpiyatlarında çok farklı şeylere imza atabilir" şeklinde konuştu.

