Bakan Kılıç Fikret Orman'ı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı kabul etti. Bakan Kılıç, kabulde Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı bir kez daha kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı kabul etti. Bakan Kılıç, kabulde Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı bir kez daha kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde Orman, 2016 - 2017 şampiyonluğu sonrası kendisini telefonla arayarak tebrik eden Bakan Çağatay Kılıç'a teşekkür etti. Bakan Çağatay Kılıç da Orman'ın şahsında kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları bir kez daha tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, ülkemizi önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'a başarılar diledi. Bakan Çağatay Kılıç ayrıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde gösterdiği başarılı performanstan ötürü Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımını da kutladı.
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