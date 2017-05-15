Bakan Kılıç Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'Gençlik ve Spor Haftası' vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Gençlik ve Spor Haftası" vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Haftası programlarının açılışı kapsamında temsilci gençler ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan askeri törenle Atatürk'ün mozolesine gelinerek çelenk bırakılmasının ardından, Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Kılıç, deftere şu sözleri yazdı:

"Aziz Atatürk, bu vatanın hürriyeti için mücadele ateşini Samsun'da yaktığınız günün hatırasını bütün coşkusu ve ihtişamıyla ruhumuzda yaşatıyoruz. Büyük milletimizle omuz omuza yürüttüğünüz istiklal mücadelesinin eşsiz mirasına ve milli değerlerimize, gençlerimiz en iyi şekilde sahip çıkacaktır. Böylesi bir gençliğin iradesi ve tükenmeyen gayreti ile Türkiye'mizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin aydınlattığı geleceğe taşıyacağız. Manevi huzurunuzda bulunduğumuz bu hususi gün vesilesiyle sizi, silah arkadaşlarınızı, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Ziyaretin ardından Bakan Kılıç, öğrenciler ve heyetle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

(Yağmur Yıldız - Burak Altun / İHA)