01.01.2017 02:06 Bakan Kaya yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ümraniye'deki yılın ilk bebeği Mehmet Emin Uğur'u hastanede ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ümraniye'deki yılın ilk bebeği Mehmet Emin Uğur'u hastanede ziyaret etti.

2017'nin ilk bebeklerinde Mehmet Emin Uğur, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 kilogram 400 gram olarak doğan Mehmet Emin bebeği ve mutluluğu gözlerinden okunan Hüseyin ve Şehnaz Uğur çiftini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ziyaret etti.

2017'nin ilk bebeği olarak dünyaya gelen Mehmet Emin'e ilk hediyeleri de Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin ile Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'dan altın oldu.



"İNŞALLAH ÜLKEMİZE MİLLETİMİZE HAYIRLI EVLAT OLUR"

2017'nin ilk bebeği Mehmet Emin'i kucağına alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Çok tatlı bir bebek Allah hayırlı etsin. Daha güzel bir dünyayı onlara sunmak için gece gündüz gayret ediyoruz. Allah inşallah bu bebeğimize ve dünyadaki tüm çocuklarımıza da huzurlu mutlu bir yıl nasip etsin. İnşallah gerçekten barış ve kardeşlik hakim olur. Yanı başımızda savaş yaşandı çok fazla insan savaştan etkilendi. Biz büyük bir aileyiz. Ben de 2 çocuk annesiyim. Kızım 2 yaşına girecek 8 Ocak'ta. Geçen sene bugünleri hatırladım, 8 Ocak'ta anne olmuştum 2. kez. Annesinin de ilk çocuğuymuş. 3 kilo 400 gram doğmuş bebeğimiz. İnşallah ülkemize milletimize hayırlı evlat olur" ifadelerini kullandı.

Bebeği ziyaret eden Vali Vasip Şahin, "Yeni bir evladımız milletimizin bir bireyi olarak aramıza katıldı. Öncelikle anne babası ve kendisine sağlıklı başarılı bir ömür diliyorum. Bu bebeğimizin şahsında yeni doğan tüm bebeklerimizi aynı duygularla selamlıyorum. Yeni yıl hepimiz için mutluluk ve barış vesilesi olsun inşallah. Türkiye büyük bir ülke, seviyeyi aşıyor" dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "2017'nin ilk bebeği Mehmet Emin Ümraniye'de dünyaya geldi. Annesine babasına ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah zulmün ve mazlumun olmadığı adaletli bir dünyada yaşamayı nasip eylesin Rabbim" diye konuştu.



"ALLAH HERKESE EVLAT SEVGİSİ NASİP ETSİN"

Kendisi bankacı olan 31 yaşındaki Hüseyin Uğur, "Allah herkesten razı olsun. İnşallah vatana millete faydalı bir evlat olur. Allah herkese evlat sevgisi nasip etsin. Çok heyecanlıyız, böyle bir şey beklemiyorduk. Çok gecikmişti kontrole geldik nasip bugüne oldu" dedi.

Anne Şehnaz Uğur ise, "Çok mutluyum, çok farklı bir duygu. Allah herkese nasip eder inşallah. Normalde daha önce dünyaya gelmesi gerekiyordu. Kalp atışları da yavaşlayınca doktor hemen almamız gerekiyor dedi bize de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

(Harun Basat - Mustafa Biçer / İHA)

