01.01.2017 12:59 Bakan Kaya yaralıları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Kaya, 'Terörün hedefi milli birlik ve beraberliğimize yönelik. Milli birlik ve beraberliğimizi sıkı bir şekilde bu günlerde daha fazla korumamız gerekiyor' dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında yaralananları ziyaret etti. Kaya, "Terörün hedefi milli birlik ve beraberliğimize yönelik. Milli birlik ve beraberliğimizi sıkı bir şekilde bu günlerde daha fazla korumamız gerekiyor" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Kaya, saldırıda yaralananların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kaya, "Hepimizin başı sağ olsun. Milletimize geçmiş olsun. Okmeydanı Hastanesinde yaralıları ziyarete geldik. 2017'nin ilk saatlerinde yaşanan bu hain terör saldırısını öncelikle şiddetle kınamak istiyorum. 39 kaybımız var, yaralılarımız var. Okmeydanı'nda 5 yaralımız vardı. Onları ziyaret ettik. 2'si yoğun bakımda, 3'ü de acil cerrahi servisinde yatmak üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun demek istiyorum. Terörün hedefi milli birlik ve beraberliğimize yönelik. Biz birliğimizi, beraberliğimi koruduğumuz sürece terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç bizde var. Türkiye içeride ve dışarı tüm terör odaklarıyla güçlü bir şekilde kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Büyük kutlu yürüyüşümüzden bizi vazgeçiremeyecekler. Milli birlik ve beraberliğimizi sıkı bir şekilde bu günlerde daha fazla korumamız gerekiyor. Yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah" şeklinde konuştu.

(Sadık Kahraman / İHA)

