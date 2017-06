Bakan Kaya: Yaptıklarının bedelini ödemeden bize huzur yok

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlere yönelik, 'Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu gerçekleşmeden bize huzur yok' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirenlere yönelik, "Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu gerçekleşmeden bize huzur yok" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 15 Temmuz gazileri ve aileleri için Yenibosna'da bir otelde iftar yemeği düzenledi. İftara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin ve gazi ve yakını katıldı. İftar sonrası konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz'da canları pahasına darbeyi önleyen vatandaşlara minnet duyduklarını belirterek, "Sizler vatan ve hürriyet uğruna canınız pahasına mücadele ederken, milli iradeye ve bağımsızlığımıza sahip çıkarken hiçbir hesap yapmadınız. Bu milletin yiğit evlatları bir bir albayrağın gölgesinde şehit düşerken, Allah'u ekber sesleriyle inlettiler geceyi. 15 Temmuz gecesi eli kanlı darbeci teröristlerin karşısına dikilirken, ölüme kucak açtınız adeta. Bu onurlu mücadelenin sonunda iki iyilikten biri vardı. Ya şehadet ya da gazilik. Ne mutlu sizlere ki bu iki iyilikten birine, Gazilik unvanına sahip oldunuz" dedi.



"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

15 Temmuz ruhunun önemine dikkat çeken Bakan Kaya, "15 Temmuz demokrasi ve milli irade zaferi sizlerin milletimize en büyük emanetidir. 15 Temmuz ruhunu bu şuurla her yerde yaşatmaya, sizlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizler bu aziz vatana sahip çıktınız. Elbette, devlet ve Hükümet olarak hiçbir maliyet hesabı yapmaksızın her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Bugün vatanımıza kasteden düşmanlar, her koldan saldırılarını sürdürüyorlar. Yurdun her köşesinde, kahraman asker, polis ve korucularımız milletimizin de duasıyla teröristlere dağları, ovaları dar etmektedir. İçeride veya dışarıda, nerede olurlarsa olsunlar onları bulup yok edene kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEMEDEN BİZE HUZUR YOK"

Darbe girişimde bulunanların adalet karşısında en ağır cezayı alacağını da vurgulayan Bakan Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 15 Temmuz gecesi yaptıkları; planlanmış, üzerinde yıllarca çalışılmış bir hainlikti. İçlerinde aldanan olamaz mı, olabilir. Ancak genel olarak söylüyorum; işledikleri cinayetleri bir anlık cinnet ya da olayların akışına kapılmak olarak açlıklama şansları kalmamıştır. Ortada ülkemize yapılmış bir saldırı, alçak cinayetler ve vatana ihanet vardır. Bilmezden gelerek, kendilerince senaryolar yazarak bu işten sıyrılma çabaları beyhudedir. Biz 15 Temmuz gecesi yaşanan alçaklığın şiddetini biliyoruz. Şehitlerimizin acısını çok derinden yaşadık. Gazilerimizin yaşadıklarını gözlerimizle gördük. O gece yaşananlar bir oyun ya da tiyatro değildi. Akan kanımız gerçekti. Gözyaşımız gerçekti. Şimdi sıra bunların hesabının sorulmasına geldi. Ve bu hesap hukuk yoluyla, adaletli bir şekilde sorulacak. Bu gerçekten kaçış yok onlara, yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bu gerçekleşmeden bize de huzur yok kardeşlerim. Milletimiz hain darbe girişimini püskürttü, şimdi bu hain darbecilerin adalet önünde en ağır cezayı almasını bekliyor" dedi.



"YALANLARINI YÜZLERİNE VURMALIYIZ"

Darbecilere yönelik devam eden davaların vatandaşlar tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Bakan Sayan, "Bu davalar sizlerin, milletimizin davalarıdır ve biz bu davaları bir onur meselesi olarak görüp yakından takip etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz davalarını asla ihmal etmeyelim. Onlar yalan söyledikçe, yalanlarını yüzlerine vurmalıyız. 15 Temmuz'da meydanları onlara bırakmadık, şimdi de bırakmayacağız" diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, "15 Temmuz'da siz gazilerimiz büyük fedakarlık gösterdiniz. O gün Türkiye'de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yüz binlerce insan sokaklardaydı. Bu milletin kaderine kast eden, bağımsızlığına, istiklaline kasteden hain FETÖ'cü girişimi önlemek ve bu milletin istikbalini kurtarmak için hep beraber sokaklardaydık. Ama bu bir nasiptir. Sadece 249 kardeşimize Cenabı hak şahadet rütbesini nasip etti. Ve yine sadece 2 bin 193 gazimize gazilik şerefini nasip etti" dedi.

