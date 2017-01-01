01.01.2017 00:18 Bakan Kaya tedavi gören askerleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yeni yıla girerken hastanede tedavi gören gaskerleri ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yeni yıla girerken hastanede tedavi gören gaskerleri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören asker ve gazileri ziyaret etti. Bakan Kaya'ya bu ziyareti sırasında Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve hastane yöneticileri eşlik etti. Bakan Kaya, ilk olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan Üsteğmen Arif Kılınç'ı ziyaret etti. Burada Üsteğmen Kılınç ile bir süre sohbet eden Sayan Kaya, geçmiş olsun dileklerini ileterek, üsteğmenin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

"Hem yurt içinde, hem de yurt dışında teröre karşı başarılı bir mücadele veriyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz" diyen Bakan Kaya, Üsteğmen Kılınç'a Türk bayrağı hediye etti.

Üsteğmen Arif Kılınç ise, "Ayın 19'unda yaralandım. Önce Kilis'te tedavi gördüm daha sonra buraya sevk edildim. 10 gündür burada tedavi görüyorum. Ayağım yaralandı ve tedavi sürecim devam ediyor" şeklinde konuştu.

Daha sonra diğer askerleri de ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, askerlerin yeni yılını kutladı ve askerlerle bir süre sohbet etti. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya askerlere Türk bayrağı hediye etti.

(Mustafa Esen / İHA)

