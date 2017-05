Bakan Kaya Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu

İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam edilirken, duruşmayı izleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı açıklamada, 'Gerçekten içeride büyük bir tiyatro yaşanıyor ama yüce Türk adaleti onlara hak ettikleri cezaları verecektir' dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin "Yurtta Sulh Konseyi' İstanbul yapılanmasını da kapsayan İstanbul'daki darbe ana davasının görülmesine Silivri'de devam ediliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Silivri Cezaevi'ne gelip duruşmayı yakından takip etti. Duruşma salonuna girerek duruşmayı izleyen Bakan Kaya, çıkışta şehit ve gazi yakınları ile yakından ilgilendi. Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kaya, şehit ve gazi yakınların gazilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek," Hain darbe teşebbüsü bu ülkeye karşı yapılmış çok alçakça bir girişimdi. Milletin iradesine karşı yapılmış büyük bir kalkışma idi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderimizin çağrısı ile bu aziz milletimiz bu darbe girişimini geri püskürtmüştür ama bu alçak hain darbeciler adalet önünde hesap verecekler hak ettikleri cezaları alacaklar" ifadelerini kullandı.



"GERÇEKTEN BİR TİYATRO OYNANIYOR"

" İçeride davayı izledik. Gerçekten bir tiyatro oynanıyor" diyen Kaya," Bir tiyatro sahnesi gibi sanki Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayanlar onlar değilmiş gibi sanki Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ni bombalayanlar onlar değillermiş gibi davranılıyor. Gerçekten içeride büyük bir tiyatro yaşanıyor ama yüce Türk adaleti onlara hak ettikleri cezaları verecektir. Şehit yakınlarımız müsterih olsunlar biz yanlarındayız devlet olarak hükumet olarak her zaman yanlarındayız. Şehitlerimizin aziz emanetlerine sahip çıkmak bizim için büyük bir gurur vesilesi" şeklinde konuştu.



"BURAYA SEFERLER KOYDUK"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'nin uzak bir yer olduğunu söyleyerek, " Biz Aile Sosyal Politikalar bakanlığı olarak buraya seferler koyduk şehit yakınlarımız, gazilerimiz, müştekiler, davayı izlemeye ve burada olmak isteyenlere her türlü hizmeti bundan sonra da sunacağız. Ayrıca avukatlarımız burada onlar da davayı yakından takip ediyorlar. Bu millet bu hain darbe girişimini geriye püskürttü ve bu hain darbeciler adalet önünde en ağır cezayı alacaklar" dedi.

(Yusuf Melikoğlu - Alper Korkmaz/İHA)