Bakan Kaya Şehit Kaymakam Safitürk'ün evini ziyaret etti

Öldürülen Suriyeli hamile kadının cenaze namazına katılmak üzere Sakarya'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün evini ziyaret etti.

Öldürülen Suriyeli hamile kadının cenaze namazına katılmak üzere Sakarya'ya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün evini ziyaret etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edildikten sonra öldürülen Suriyeli hamile kadının cenazesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı da katıldı. Cenaze namazı sonrasında Bakan Kaya ve Kavakçı Mardin'in Derik ilçesinde şehit edilen Kaymakam Muhammed Safitürk'ün Arifiye ilçesindeki evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında baba Asım Safitürk tarafından karşılanan Bakan Kaya, bir süre şehit babası ile sohbet etti. Ziyaret sonrası Bakan Kaya ve Kavakçı bir açıklama yaptı.



"SURİYELİLER ÜZERİNDEN KİRLİ PROVOKASYONLARA TABİ TUTULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaptığı açıklamada, "Biraz önce 9 aylık hamile ve 20 yaşında genç Emani Al-Rahmun kardeşimiz ile 10 aylık bebeğinin cenaze namazını kıldık. Öncelikle ben eşine de başsağlığı dileklerimi ilettim, tüm milletimizin ve Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun. Çok acı bir katliam yaşadık, biz yüz yıllardır tüm mazlumlara kucak açtık bu topraklarda. Gerçekten zulümden kaçan herkese kucak açtık biz. Bu topraklar, gönül coğrafyamız tüm mazlumlara güvenli bir liman oldu. Suriyeli kardeşlerimize de orada zulmün başladığı günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık kapı politikasıyla kapılarımızı açtık. Biz kapılarımızı açarken, 80 milyon vatandaşımız da aslında bu kardeşlerimize gönüllerini açtı, evlerini açtılar. Bizim vatandaşlarımız Suriyeli kadın, çocuk, yetim ve yaşlılara sahip çıkıyorlar. Ülkemizin böyle bir sorunu yok aslında ama maalesef son günlerde Suriyeliler üzerinden kirli provokasyonlara tabi tutulmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu noktada basının kullandığı dilde çok önemli. Sosyal medya üzerinden bazı olaylar çarpıtılarak Suriyelilerin üzerinden provokasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Ama başaramayacaklar, bu milletin birlik ve beraberliğini, mazlumlara ensar olma ruhunu kimse yıkamayacak. Suriyeli vatandaşlar, zulüm bittiğinde vatanlarına dönebilmek için gün sayıyor, bekliyorlar. Biz bu süreçte kardeşlerimize tam anlamıyla ensar olup inşallah onların burada insanoğluna yakışır bir şekilde yaşamaları için gerekli şartları sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz" dedi.



"MÜLTECİLERE YÖNELİK POLİTİKALARIMIZDA DAHA DİKKAT EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ise yaptığı açıklamada, "Özellikle kadın bazında şiddet olayları dünya çapında önüne geçilmesi gereken hadiseler. Onun için o ayrı bir sorun. Ama bizim mültecilere yönelik politikalarımız da tabi daha da dikkat edip, herkesi insanca davranmaya teşvik etme noktasında daha keskin durmamız gerektiğini göstermiş oluyor" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Bakan Kaya ve Kavakçı Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün mezarını ziyaret ettikten sonra Sakarya'dan ayrıldı.

(Remzi Şimşek / İHA)