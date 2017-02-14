14.02.2017 11:31 Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kıza sahip çıktı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kıza sahip çıktı.

Aileyi telefonla arayan Bakan Kaya, anne Hanife Yiğit ve genç kız Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ile konuştu. Geçmiş olsun dileklerini aileye ileten Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğünü de konuyla ilgili görevlendirdi. Bugün uzman psikologların aileyi ziyaret edeceği ve olaydan etkilenen genç kıza psikolojik destek için görüşeceği öğrenildi.



