11.02.2017 15:30 Bakan Kaya'nın talimatıyla harekete geçildi!

İzmir'de derme çatma bir barakada yaşam savaşı veren yaşlı çift ile maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen iki kardeşe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. İzmir'de derme çatma bir barakada yaşam savaşı veren yaşlı çift ile maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen iki kardeşe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı.

İzmir'de İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği yaşlı çift ile torunlarının yürek burkan dramı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını harekete geçirdi. Karabağlar ilçesinde derme çatma, kapısı ve penceresi olmayan bir barakada yaşam savaşı veren Yurdagül (55) ve Ali Toğa (63) çifti ile maddi imkansızlıktan dolayı okula gidemeyen torunlarının dramı, herkesin yüreğini sızlattı. Annelerinin hayatını kaybetmesi ve babalarının kendilerini terk etmesiyle babaannesi ve dedelerini anne-baba bilen ve onların ismini alan 6 yaşındaki Yurdagül ile 7 yaşındaki Ali, çöpten topladıkları kağıtlara yazılar yazarak eğitim özlemlerini gidermeye çalışırken, tek hayalleri ise okula gitmekti. Hem ailenin hem de iki kardeşin yardım çığlığına sessiz kalmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, zor durumda olan aileye ve iki kardeşe sahip çıkılması için İzmir İl Müdürlüğüne talimat verdi.



BAKAN MİNİKLERE HEDİYELER GÖNDERDİ

Yaşam savaşı veren aileyi ziyaret eden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın minikler için aldığı hediyeleri de ulaştıran Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanğlay, çocukların bundan sonraki hayatlarında tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Nesim Tanğlay "Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin talimatıyla geldik. Sayın Bakanımızın talimatıyla bundan sonra ailenin bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Zaten takip edilen ve sosyal ekonomik destekte bulunulan bir ailemizdi. Öncelikle çocukların okula gitmemesi çok önemliydi ve çocukların okul sorunu çözüldü. Bugün ilk okul günlerini yaşadılar ve okula gittiler. Bundan sonra da çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu anda ailenin ikamet ettiği, barındığı yaşam koşulları, çocuklar için risk teşkil eden ve hoş olmayan bir ortam. Çok ivedi bir şekilde aileyi barınma şartlarının daha uygun olduğu bir yere taşıyacağız. Bu konuda da Karabağlar Kaymakamımızın da çok büyük desteği var" dedi.



"AİLE İÇİN UYGUN KİRALIK BİR EV ARANIYOR"

Aile için kiralanacak ev arandığını dile getiren Tanğlay, "Şu anda sosyal hizmet merkezindeki arkadaşlarımız uygun bir ev kiralamak için sahada ev arıyorlar. En kısa zamanda da burada çocukların ve ailenin daha uygun şartlarda barınabilecekleri bir ikamet adresine taşıyacağız. Bundan sonraki süreçte de ailemizi çok yakından takip edeceğiz. Zaten bu tür ailelere bakanlığımız olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Bu da İzmir'de destek vereceğiz ailelerimizden bir tanesi oldu. Hiçbir şekilde çocuklarımız herhangi bir riske açık bir şekilde kalamarlına müsaade edemeyiz. Zaten bakanımız da talimatlandırdı, bundan sonra aileyi çok yakından takip edeceğiz" diye konuştu.



"ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDEN MAĞDURLUK OLMUŞ"

Aile ile birlikte iki kardeşi Kaymakam Mehmet Sadık Tunç da makamında ağırladı. Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Kenan Akdoğan ile AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Emrullah Kavuz da hazır bulundu. Aileye daha önce maddi yardımların yapıldığını ancak şehir değişikliği yaptıkları için yardımların kesildiğini belirten Kaymakam Tunç, "Adres değişikliğinden kaynaklanan bir sıkıntı olmuş. Aile gidip gitmemekte kararsız kalmış, gitmiş geri dönmüş. Bundan kaynaklanan bir yanlışlıktan dolayı bir mağduriyet olmuş bunu da inşallah gidereceğiz.Çocuklarla sosyal hizmet merkezimiz eğitimleri ile ilgili hem 680 lira sabit maaşları hem de şartlı nakit desteği dediğimiz bir yardım olacak. Ailede 3 kişinin de engelli olması sebebiyle engelli maaşları da alacaklar. Ailenin evine aylık bin liradan az maaş girmeyecek" dedi.



"OKUL ÇOK GÜZEL, ÇOK MUTLUYUM"

Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte çocuklarla yakından ilgilendi.

Okula başlayan Yurdagül ve Ali'nin mutluluğu gözlerinden okunurken, iki küçük kardeş duygularını şu sözlerle anlattı: "Okul çok güzel, çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Okulu çok istiyordum, çantam var defterim var. Resim çiziyorum. Boyadım kelebek yaptım. Öğretmenimi de çok sevdim. Arkadaşlarımla yeni tanıştım benimle oynuyorlar dışarıda. Bana yardım edenleri öpüyorum."

(Abdülaziz Baydilli - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)

