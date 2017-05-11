Bakan Kaya'dan 'Boşanma süreci danışmanlığı' açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Boşanma süreci danışmanlığı'nı yaygınlaştırma konusunda Adalet Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını, danışmanlığı alan 9 bin kişiden yüzde 38'inin boşanmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Boşanma süreci danışmanlığı'nı yaygınlaştırma konusunda Adalet Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını, danışmanlığı alan 9 bin kişiden yüzde 38'inin boşanmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası kapsamında ilk olarak zihinsel engelli bireylerin çalıştığı Cafedown'u ziyaret etti. Cafedown ziyaretinin ardından Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olan Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellilerle keyifli vakit geçirdi.

Bakan Kaya, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giden otobüste basın mensupları ile sohbet etti. Cafedown'da çalışan engelli bireylerin devlet koruması altında olduğunu belirten Bakan Kaya, "Aileleri çocuklara bakabilecek durumda değiller, devlet korumasındaki çocuklar bunlar. Altı gün boyunca iki vardiya şeklinde çalışıyorlar, sabah 8.00, öğle 13.00'e kadar" ifadesini kullandı.

Bakan Kaya, korumalı iş yerlerine ilişkin de yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri sürece caydırıcı olması bakımından 2 bin 300 lira para cezası verildiği bilgisini paylaştı.



CÜCELERE MÜJDE

Akondroplazi'nin (cücelik), engelli sayılması ile ilgili Kamu Başdenetçiliğinin kararına ilişkin Bakan Kaya, Sağlık Bakanlığının şu anda çalıştığını ve cücelerin de engelli sayılacağını aktardı. Bakan Kaya, bir aya kadar çalışmaların biteceğine işaret ederek cücelerin de bu çalışmalar sonucunda engelli sayılacağını kaydetti. Bakan Kaya, Berat Kandili'nde kendisini birçok kişinin, 15 Temmuz gazilerinin, kadınların aradığını ve bundan çok mutlu olduğu belirtti.



BOŞANMA SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Boşanma Süreci Danışmanlığına ilişkin açıklama yapan Bakan Kaya, evlilik öncesi çiftlere eğitim verdiklerini ifade ederek, "Yaklaşık 500-550 bin kişiye evlilik öncesi eğitimleri verdik, bunu Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol yaparak bütün belediyelerimiz nikah kıyılacak kişilere bu eğitimleri vermek istiyoruz. Bu konuda bir kitap hazırlıyoruz şimdi. Biz istiyoruz ki bizim bakanlığımızın da onayladığı güzel bir kitabı evlenen çiftlere verelim. Çiftlerimizi eğitimden geçirelim, evliliğin getirdiği sorumlulukları hissederek hayatın tüm yönleriyle birlikte o evreye adım atsınlar istiyoruz. Çünkü zorlukları var, sadece güzel günlerin yaşandığı dönemler olmuyor. O zorluklara da hazırlanarak bir şekilde bakmaları, daha güçlü, daha sağlıklı, ömür boyu süren evlilikler olsun" ifadelerini kullandı.



"9 BİN KİŞİNİN YÜZDE 38'İ BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ"

İstenmeyen durumlarda çiftlerin boşanma düşüncesine geldiklerinde de bakanlığın Boşanma Süreci Danışmanlığı olduğunu belirten Bakan Kaya, bunların sayılarını attırmak istediklerini söyledi. Boşanma Süreci Danışmanlığını yaygınlaştırma konusunda da Adalet Bakanlığı ile ortak çalıştıklarının bilgisini veren Bakan Kaya, yaptıkları çalışmalarda Boşanma Süreci Danışmanlığı alan 9 bin kişiden yüzde 38'inin boşanmaktan vazgeçtiğini bildirdi.



"LİSE MEZUNU OLAN BİRİ SERTİFİKA ALARAK AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİYOR"

Bakan Kaya, merdiven altı Aile Danışmanlığı Merkezleri ile ilgili ise bir genelge yayımladıklarını söyleyerek, "Bu Aile Danışma Merkezlerinde gerçekten ehliyet ve liyakat sahibi olmayan, bunun iznini alarak yapmayanlara denetimlerimizi başlattık ve önümüzdeki süreçte çok sıkı bir takiple bu denetimleri gerçekleştireceğiz inşallah. Çok fazla şikayetler oldu, zaten biz onun üzerine bu genelgeyi hazırladık. Bize ve Adalet Bakanlığımıza çok fazla şikayet geldi. Lise mezunu olan bir sertifika alarak aile danışmanlığı hizmeti veren kişiler var. Bu uzman kişilerin vermesi gereken bir hizmet sadece psikolog olması da yetmiyor. Aile danışmanlığı üzerine bir eğitim alması gerekiyor insanların. Uzman kişilerin vermesi gereken hizmeti maalesef sokak aralarında ehliyet, liyakat sahibi olmayan kişiler vererek ailelerin evliliklerine katkı değil zarar verdiklerine yönelik bize gelen şikayetler üzerine bu adımı attık. Şimdi denetimlerimiz başladı, illerde denetim yapıyoruz gerçekten liyakat sahibi olmayanların açtığı, bu işi yapması uygun olmayan yerlerin kapatılması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konuda sıkı bir şekilde denetimlerimizi yapacağız" şeklinde konuştu.

(Goncagül Özcan - Fatih Erdoğan/İHA)