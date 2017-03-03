Bakan Kaya'dan bin 500 kişilik istihdam müjdesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, '2017 yılında Türkiye genelinde bin 500 ASTEK personeli alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları aile destek programı için başvurularını yapabilirler' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2017 yılında Türkiye genelinde bin 500 ASTEK personeli alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları aile destek programı için başvurularını yapabilirler" dedi.

Bursa'yı ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ilk ziyaretini Bursa Valiliğine yaptı. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak sosyal yardım ve hizmet modellerimizi her zaman geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün yeşil Bursa'da engelli vatandaşlarımız, kadınlarımız ve şehit ailelerimizle bir araya geleceğiz. Esnafımızı ziyaret edeceğiz. Bursa'da 27 tane çocuk evimiz var. Bunların sayısı yeterli değil, bir tanesinin hemen açılması için talimat verdik. Çocuk evlerimizle ilgili yurt sisteminden tamamen ev tipi sisteme dönüş gerçekleştiriyoruz. Bu dönüşü ilk 6 ay içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bursa'da da yeni 10 tane çocuk evi ve çocuk evleri sitesi açacağız. Mustafa Kemalpaşa ilçesinde 36 çocuğumuzun barınacağı çocuk evleri sitemizi Bursa'ya kazandıracağız. Yine Mustafa Kemalpaşa ilçesine engelsiz yaşam merkezi kazandıracağız. Bu merkezden Yıldırım ilçesine de açacağız. Bizim aile sosyal destek programımız var. Bu program Türkiye genelinde ailelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilip çözüm bulunduğu bir sistem. Meslek elemanlarımızın sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı ev ev dolaşarak tespit edecek" diye konuştu.

Geçen yıl bin 500 personelle bu projeye başladıklarını anlatan Kaya, "Arz odaklı bir hizmet anlayışıyla hizmet ediyoruz. Bursa'dan bir müjde vermek istiyoruz. 2017 yılında Türkiye genelinde bin 500 ASTEK personeli alacağız. KPSS'den 60 puan üzeri almış, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri mezunları aile destek programı için başvurularını yapabilirler. Daha detaylı bilgi web sitemizde mevcut. Böylece arz odaklı bir hizmet anlayışı geliştirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edip, farklı kamu kuruluşlarından da hizmet almasını sağlayacağımız bir projemiz. Maliye Bakanımızın desteğiyle bin 500 yeni ASTEK personelinin 2017 yılı içinde istihdamını sağlayacağız. Bursa'ya da gerekli ihale için yetkiyi verdik. Kadın konuk evimizin Bursa'daki şartlarını iyileştirmek üzere yeni bir mekana geçişini sağlıyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimiz Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde hizmet vermekte. Önümüzdeki süreçte Gemlik, Mustafa Kemalpaşa, Yıldırım, Orhangazi ve Orhaneli ilçelerinde de çok kısa süre içinde 5 yeni sosyal hizmet merkezimizi Bursa'ya kazandıracağız. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde hizmete erişmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu

Bakan Kaya, valilik ziyaretinin ardından Bursa esnafını gezerek, referandumda evet oyu istedi. Ziyaret sırasında bir esnafın ikramını geri çevirmeyen Kaya, kestane yedi.

(Ahmet Faruk Çabuk / İHA)