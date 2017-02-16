Bakan Işık: Yeni tehditlere ve sınamalara...

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Yeni tehditlere ve sınamalara daha hızlı ve etkili cevap verecek bir NATO yapılanması için çalışmalar sürüyor. Biz de Türkiye olarak buna katkı vermeyi sürdüreceğiz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Yeni tehditlere ve sınamalara daha hızlı ve etkili cevap verecek bir NATO yapılanması için çalışmalar sürüyor. Biz de Türkiye olarak buna katkı vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Işık, toplantının NATO'nun gelecek vizyonu ve NATO kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması açısından ve ABD'de seçilen yeni yönetimin NATO'ya bakışının ortaya koyulması açısından son derece önemli bir toplantı olduğunu dile getirdi.

Bakan Işık, "Öncelikle NATO'nun geleneksel yapısıyla gelişen tehditlere, siber tehdit, terörizm, hibrit savaş, propaganda savaşları gibi tehditlere cevap veremediği konusunda bir mutabakat var. Dolayısıyla yeni tehditlere ve sınamalara daha hızlı ve etkili cevap verecek bir NATO yapılanması için çalışmalar sürüyor. Biz de Türkiye olarak buna katkı vermeyi sürdüreceğiz. İkinci önemli nokta ABD'nin ki şu anda NATO'nun en büyük ordusuna sahip bir ülke, yeni yönetiminin NATO'ya bakışı çok merak ediliyordu" dedi.

Dün ABD Savunma Bakanı James Mattis'in konuşmasında NATO'nun bölgedeki istikrarın yayılması ve caydırıcılığın arttırılması açısından ABD için son derece önemli bir yapı olduğunu özellikle ifade ettiğini kaydeden Bakan Işık, ABD'nin NATO'ya bakışında önemli bir değişiklik olmadığını Mattis'in ifadelerinden anlaşıldığını söyledi.

"Bizim açımızdan önemli bir konu da Karadeniz'deki NATO görünürlüğünün arttırılması. Bu konuda Romanya ve Bulgaristan'ın Türkiye ile yaptığı bir çalışma var. NATO'nun Karadeniz'deki görünürlüğünün arttırılmasına prensip olarak evet dediğimizi biliyorsunuz" diyen Bakan Işık, tüm faaliyetlerinin Montrö Anlaşmasının hem lafsına hem ruhuna uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.



"KUVEYT SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

Dün sırasıyla İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve son olarak ABD Savunma Bakanları ile bugün ise Gürcistan Savunma Bakanı görüştüğünü dile getiren Bakan Işık, "Öğleden sonra Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcı ve Kuveyt Savunma Bakanı ile görüşme yapacağız. Münih'te de yapacağımız görüşmeler var" dedi.

ABD Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin samimi geçtiğini aktaran Bakan Işık, "James Mattis'in Türkiye'yi yakinen tanıdığını görmüş olmaktan memnuniyet duyduk. Türkiye'ye karşı ilgisini de görmüş olduk. Açık ve Samimi çalışma arzusunu ifade etti" açıklamasını yaptı.

