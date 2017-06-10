Bakan Işık'tan Şehit Songül Yakut'un ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundular.

Bakan Fikri Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetlerine ait özel uçakla Malatya'ya geldi. Malatya Erhaç Havalimanında Vali Mustafa Toprak ve 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından karşılanan Bakan Işık ve Çolak daha sonra 2.Ordu Komutanlığı Karargahını ziyaret etti.

Vali Mustafa Toprak'ın da yer aldığı 2.Ordu ziyaretini Bakan Işık, resmi sosyal medya hesabından "Sınır ötesi operasyonlar da dahil olmak üzere terörle mücadele harekatlarını başarıyla icra eden 2'nci Ordu Komutanlığımızı ziyaret ettik" diyerek paylaştı.



ŞEHİT YARBAY YAKUT'UN AİLESİNE ZİYARET

Bakan Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak daha sonra Çavuşoğlu Mahallesinde bulunan Türkiye'nin ilk kadın jandarma ilçe komutanı olan şehit Yarbay Songül Yakut'un evine taziye ziyaretinde bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sürpriz ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da katıldı. Basın mensuplarının içeri alınmadığı ziyarette Bakan Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Çolak, acılı anne Sebahat Yakut ve aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrasında Bakan Işık ve Çolak çıkışta bir açıklama yapmadan yeniden Malatya Erhaç Havaalanına geçerek uçakla Malatya'dan ayrıldı.

