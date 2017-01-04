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Bakan Işık'tan El Bab açıklaması
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Bakan Işık'tan El Bab açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Müttefik ülkelerin, özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin ve DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik yer olan El Bab'a karşı TSK'nın desteği ile Özgür Suriye Ordusunun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Bizim müttefiklerimizden beklentimiz özellikle hava desteğinin her şartta bu operasyonda verilmesi' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Müttefik ülkelerin, özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin ve DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik yer olan El Bab'a karşı TSK'nın desteği ile Özgür Suriye Ordusunun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Bizim müttefiklerimizden beklentimiz özellikle hava desteğinin her şartta bu operasyonda verilmesi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, üretimi tamamlanan 19'uncu "T-129 ATAK" helikopterinin birliğine uğurlanması törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Işık, koalisyon güçlerinin El Bab operasyonuna destek vermemesine ilişkin, "Müttefik ülkelerin, özellikle NATO'da uzun yıllar birlikte olduğumuz ülkelerin ve DEAŞ ile mücadele için koalisyon oluşturmuş ülkelerin DEAŞ'a karşı mücadelede son derece kritik yer olan El Bab'a karşı TSK'nın desteği ile Özgür Suriye Ordusunun başlattığı bu operasyona destek vermemesi doğrusu düşündürücü. Bizim müttefiklerimizden beklentimiz özellikle hava desteğinin her şartta bu operasyonda verilmesi. Bu kamuoyunda ciddi bir hayal kırıklığı oluştuyor. Bunu da müttefiklerimize söylüyoruz. Bu Türkiye içerisinde de İncirlik'in de sorgulanmasına sebep oluyor. Ancak bizim uzun dönemli bir ittifak ilişkimiz var. Sorunlarımızı oturarak, konuşarak çözmek zorundayız. Bununla ilgili de gerek askerden askere, gerekse de sivilden sivile görüşmelerimiz sürüyor. Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere büyün koalisyon güçleri bu noktada Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur" diye konuştu.
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