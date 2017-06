Bakan Işık'tan 'bedelli askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerlerimizin moralini bozar. Onun için şu anda Türkiye'de hükümetin gündeminde bedelli askerlik yok. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerlerimizin moralini bozar. Onun için şu anda Türkiye'de hükümetin gündeminde bedelli askerlik yok. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Katar krizinin devam ettiği hatırlatılarak, ambargo uygulayan ülkelerin Katar'a 13 maddelik talep listesi gönderdiği ve bu maddeler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasının da olduğunun hatırlatılması üzerine Işık, "Bölgede yeterince sorun var. Suriye, Irak, terör DEAŞ, başka terör örgütleri. Bölgede her bir ülkenin başını ağrıtan yeteri kadar sorun var. Bu kadar ağır sorunlarla uğraşılırken bölgede böyle bir krizin çıkması bizi çok üzüyor. Bu ülkeler arasındaki sorunların bir ambargoya dönüşmeden çözülmesi bizim en önemli isteğimiz. Bizim arzumuz şu, arada sorun varsa bu sorunlar bir masanın etrafında oturulsun, konuşulsun öyle çözülsün. Böyle bir talep varsa ben bu talebi henüz resmi olarak görmedim. Bu tabi ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Bu biraz da ülkeler arasındaki güç ilişkisinin tezahürü olabilir. Şunu ifade ederim ki, Katar'daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi, hem Katar'ın hem de bölgenin güvenliği için yapılan bir faaliyettir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmaması lazım. Aksine Türk üssünün orada güçlenmesi Körfez bölgesinin güvenliği açısından son derece olumlu bir adım olur. (Askeri anlaşmanın yeniden getirilmesi) Böyle bir ihtimal bizim açımızdan şu anda yok" açıklamasında bulundu.

Dün yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) 'milli güvenliği tehdit edenlere yönelik bir askerlik düzenlemesi' olduğunun sorulması üzerine Işık, "Diyelim ki polisler 10 yıllık görev süresini doldurana kadar eğer bir şekilde görevden ayrılırsa bu kişilerin tekrar askerlik yükümlülüğü geri geliyor. Herhangi bir sebeple askerlikten muafiyet varsa ve o sebep ortadan kalkmışsa muafiyet de ortadan kalkıyor. Buna yönelik bir düzenleme. Her türk askerinin askerlik yapma hakkı ve ödevi var. Buna yönelik bir düzenleme" dedi.



"MEKTUBU OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUM"

ABD Savunma Bakanı'nın YPG mektubuna ilişkin Bakan Işık, "Amerika'nın Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate aldığını göstermesi bakımından bu mektup önemli bir mektup. Bunu biz olumlu gelişme olarak değerlendiriyoruz. Başlangıçtaki tavırları çok daha farklıydı. Ama zaman içerisinde Türkiye'nin endişelerini anladıklarını ifade etmeye başladılar. Bu mektup bu açıdan olumlu bir gelişme. ABD'nin bu noktada kendisini yazılı olarak taahhüt altına almasını olumlu karşılıyoruz. Bütün sonuçları sahada göreceğiz. Bu mektubun gereğinin yerine getirilip getirilmeyeceğini sahada göreceğiz. ABD daha önceden Münbiç'te verdiği sözü tutmadı. Biz bunu not ettik. Bu bizim açımızdan yazılı bir taahhüddür. Mektubu olumlu bir adım olarak görüyorum ama uygulamanın esas olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"EĞER ABD DAĞITTIĞI SİLAHLARI TOPLAMAK İSTERSE BUNU YAPABİLECEK İMKANI VAR"

Bakan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ABD bu işi yapmak isterse yüzde 100 başarılı olmasa bile büyük oranda başarılı olur. Eğer ABD dağıttığı silahları toplamak isterse bunu yapabilecek imkanı var. Ama bir takım bahanelerle bizi oyalarsa bu hiçbir zaman iyi niyetle olaya yaklaşım anlamına gelmez. Eğer ABD 'ben bu silahları Rakka operasyonu ile işim bittikten sonra toplayacağım' diyorsa bunu yapmak zorunda. Biz bunun takipçisi olacağız. İlk gelen mektuptaki bilgiler çok genel bilgiler. Basına yansıyanla bize gelen mektuptaki bilgiler tam örtüşmüyor. ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşmemiz olacak. Orada basına yansıyanlarla bize gelen mektubu karşılaştıracağız. Basına yansıyan adetlerle bize gelen adetler arasında tutarsızlık var. Bunları konuşacağız. PYD'ye verilen silahların toplanmasına yönelik birlikte bir mekanizma oluşturabilir miyiz ona da bakacağız. Bunu önümüzdeki çarşamba günü Brüksel görüşmesinde ele alacağız."



"DAHA BÜYÜK ÇATIŞMALARA SEBEP OLMADAN KALICI BARIŞIN TESİSİ NOKTASINA EVRİLMESİ LAZIM"

Suriye'deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Işık, Suriye konusunun gittikçe zorlaşan bir konu olduğunu kaydederek, "ABD ve Rusya'nın da karşı karşıya geldiği bir alan oldu Suriye. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Buradaki çatışmasızlık bölgeleri bir an önce kalıcı ateşkese dönmeli. Yeni Amerikan yönetiminin daha kararlı durduğunu söylememiz lazım. Obama yönetimine göre bu soruna daha ciddi eğiliyorlar. Suriye'de hedeflenen bir takım oluşumlarına önüne geçmek için gayretleri var. Ama bunun daha büyük çatışmalara sebep olmadan kalıcı barışın tesisi noktasına evrilmesi lazım. 5 bölgede çatışmasızlığın temini için garantör ülkelerin askerlerinin konuşlandırılması var. Bizim askerlerimiz hem Rusya hem İran ile çalışmasını sürdürüyor. Nerede Türk askeri olacak, kaç asker olacak, kiminle birlikte çalışacak? Bunların hepsi askerlerimizin çalıştığı konular" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE, BÖLGEDE PYD'NİN ŞIMARIK ÇOCUK OLMASINA MÜSAADE ETMEYECEK"

"Türkiye bölgede PYD'nin şımarık çocuk olmasına müsaade etmeyecek" diyen Bakan Işık, "PYD ve YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik en küçük bir hareketi anında cezalandırılacak. Bunu ABD dahil herkese söyledik. Terör örgütünün Türkiye'ye yönelik hasmane tavrının en sert şekilde cezalandırılacağının bilinmesi gerekiyor. Şu andaki bütün hazırlıklar buna yönelik. Önümüzdeki süreçte Rakka operasyonundan sonra oluşacak riskler, tehditler şimdiden değerlendiriliyor. Ona yönelik atılması gereken adımlar atılıyor. Sınırın tamamen 24 saat kontrol altına alınacağı bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Terör tehdidi nereden gelirse Türkiye'nin oraya müdahale hakkı vardır. Gerektiğinde sınır ötesinde de terör kaynaklarını imha etmek Türkiye'nin hakkıdır. Buna yönelik hazırlıklarımızda her zaman var" ifadelerini kullandı.



"BU SİSTEMİ EN GEÇ 3 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN HELİKOPTERLERİMİZE TAKACAĞIZ"

Helikopter engel tanıma sisteminin geçmişi uzun olan bir proje olduğunu anlatan Işık, "13 tane kahraman vatan evladı şehit olunca bu kazada gelin bakalım nedir bu projenin son durumu diye baktığımızda aslında elimizde helikopterlere takılabilecek bir sistem var. Bu sistemi hemen talimat verdik. Önce tablet bilgisayarlara aktaralım, GPS modüllerini yükleyelim. Helikopterlere portatif olarak şimdi hemen koyalım. Bunu hemen 3 ay içerisinde yapacağız. Ama bu sistem sürekli güncellenmesi gereken bir sistem. Risklerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Pasif sistemde her yükselti diyelim ki, yeni elektrik şebekesi döşeniyor. Bu KHK'ya göre döşenen her şebeke yapılan her yükselti Harita Genel Komutanlığına bildirilmek zorunda. Harita Genel Komutanlığı kendisine gelen bu yükseltiyi bizim pasif helikopter engel tanıma sistemine aktaracak ve belli periyotlarla da bu program güncellenecek. Burada hiç maliyete bakmıyoruz. Bu sistemi 3 ay içerisinde en geç bütün helikopterlerimize takacağız ama portatif olarak tablete takacağız. Sonra da bunu kendi helikopterlerimizin bilgisayarına aktaracağız" diye konuştu.



"TSK'DA ARTIK BİR HAREKAT KABİLİYETLERİ KALMADI"

TSK içinde FETÖ'ye yönelik temizliğin tamamen bitip bitmediği sorusuna Bakan Işık, "TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasının belinin kırıldığını, artık TSK'da sistematik olarak faaliyet gösteremeyecek hale getirildiğini söyleyebiliriz . Ancak bu temizliğin tamamen bittiği anlamına gelmez. Her gelen yeni bilgiyi değerlendiriyoruz. Yeni ihraçlar da olabilir. Çünkü bazıları inanılmaz kendisini saklıyor olabilir. TSK'da artık bir harekat kabiliyetleri kalmadı ama bu Silahlı Kuvvetler'den tamamen temizlendiği anlamına gelmez. Bu temizlik çalışmasını da sürdüreceğiz" yanıtını verdi.



"TERÖRLE MÜCADELE SÜRERKEN BEDELLİ ASKERLİĞİN KONUŞULMASININ DAHİ DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bedelli askerlikle ilgili soru üzerine Işık, şöyle konuştu:

"Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerlerimizin moralini bozar. Onun için şu anda Türkiye'de hükümetin gündeminde bedelli askerlik yok. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum."

(Pelin Üzek/İHA)