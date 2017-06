Bakan Işık'tan asker zehirlenmelerine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki kışlada askerlerin zehirlenmelerine ilişkin, 'Her ihtimali araştırmak bizim görevimiz. Böyle bir olayın bir daha asla ve asla tekrarlanmaması lazım. Olayı bir yere hasredersek, sadece gıda zehirlenmesine hasredersek orada belki farklı problemleri atlamış olabiliriz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki kışlada askerlerin zehirlenmelerine ilişkin, "Her ihtimali araştırmak bizim görevimiz. Böyle bir olayın bir daha asla ve asla tekrarlanmaması lazım. Olayı bir yere hasredersek, sadece gıda zehirlenmesine hasredersek orada belki farklı problemleri atlamış olabiliriz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili sabotaj ihtimalinin olup olmadığı sorusuna Işık, "Her ihtimali araştırmak bizim görevimiz. Böyle bir olayın bir daha asla ve asla tekrarlanmaması lazım. Olayı bir yere hasredersek, sadece gıda zehirlenmesine hasredersek orada belki farklı problemleri atlamış olabiliriz. Yarın Allah muhafaza aynı şey tekrarlanırsa o zaman bunu izahı mümkün olmaz. Böyle bir şey olmamasıdır esas olan. Bu noktada her ihtimali araştırıyoruz. Gıda zehirlenmesi, çevresel faktörler bunların hepsi şuanda araştırılıyor. Sağlık Bakanımız 12 tane çok uzman yetkin kişiyi bölgeye gönderdi. Bunlar tıbbi açıdan, insan sağlığı açısından bütün detayları çalışıyorlar. Biz Savunma Bakanlığı olarak 4 kişilik bir teftiş ekibini gönderdik. Olayı idari yönden komple araştırıyoruz. EDOK Komutanlığımız, onlar da ekiple olayı bütün yönleriyle araştırıyorlar. Bu araştırmanın sonucu geldiğinde inşallah tabloyu ortaya çıkarmış olacağız. Şu anda aldığımız tedbirlere ilave almamız gereken tedbirler varsa onları da alacağız. Burada hiçbir ihtimali dışlamamız gerekiyor" diye konuştu.



"KULLANDIĞIM İFADE SABOTAJ İFADESİ DEĞİL DE HER TÜRLÜ İHTİMAL OLABİLİR"

"Sabotaj ihtimali derken FETÖ'yü mü işaret ediyorsunuz?" sorusuna Işık, "Kullandığım ifade sabotaj ifadesi değil de her türlü ihtimal olabilir, kasıt olabilir. Oradaki bir görevlinin yaptığı bir şey olabilir. Bunlar olmuştur diye söylemiyorum ama her birini ayrı ayrı araştırmamız gerekiyor. Aslında olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Hiçbir ihtimalin dışlanmaması önemlidir. Olaya sadece gıda zehirlenmesi deyip de diğer ihtimalleri araştırmazsak eksik kalır. Kasti olabilir, sistematik bir yanlış olabilir. Mesela burada 20 yıla yakındır kuyu suyu kullanıyoruz. Şu andaki ilk veriler sudan olmadığı yönünde. Ama 20 yıldır kuyu suyu kullanılıyor. Bu depremlerle birlikte yer kabuğu ciddi hareketli bölgede. Bununla ilgili arkadaşlara talimat verdik. Neden şebeke suyu kullanılmıyor? Zamanın birinde bir genelkurmay başkanı en çok tasarruf yapan birliği ödüllendireceğim demiş, o zamana kadar şebeke suyu kullanan birlik kuyu suyuna geçmiş. Dolayısıyla bu doğru mu yoksa hemen şebeke suyuna geçmeli miyiz? Bütün bunları çalışıyoruz. Bizim açımızdan hiçbir ihtimal gözardı edilmiyor" yanıtını verdi.



"KESİN RAPOR BAYRAMDAN SONRA ÇIKACAK"

Yemek şirketinin aşçısının savcılığa verdiği ifadede suyun lağım koktuğunu, askerlerin içemediğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Işık, "Bu konuların hepsine bakıyoruz. Şu anda ilk gelen veriler su noktasında bir şüphe gözükmüyor. Kesin rapor bayramdan sonra çıkacak. 20 yıla yakın zamandır kuyu suyu kullanıyoruz. Bunun oluşturduğu bir handikap var mı yok mu? Arkadaşlarımız ona çalışıyorlar. 23 Mayıs'ta meydana gelen olayın sebebi belli; salmonella bakterisi. Bundan dolayı firmanın sözleşmesi buna dayanarak feshedildi. Ama 17'sinde meydana gelen ve 617 askerimizin şikayet üzere hastanelere sevk edildiği son olayın gıda zehirlenmesi mi, başka bir sebep mi olduğu konusundaki Sağlık Bakanlığımızın raporu henüz çıkmadı. Bayramdan sonra çıkmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



"BİZ ASLINDA FIRAT KALKANI'NDA ASKERİMİZE KALİTELİ GIDAYI NASIL VERİRİZİN PİLOT UYGULAMASINI YAPTIK"

"Geleneksel yönteme dönülmesi, yemeğin kışlada, hatta askerler tarafından pişirilmesi olacak mı?" sorusu üzerine ise Işık, şunları kaydetti:

"Bizim burada sistemik problemimiz var. Bizim aslında savunma harcamaları Kamu İhale Kanunu'nun istisna maddesinde. Ancak Bakanlar Kurulu kararıyla bu gıda ve yemek alımı açık ihale olarak yapılıyor. Fakat bunun biz çok fazla mahsurunu gördük. Sadece fiyat rekabetine dayalı bir ihale yöntemi bizim sağlıksız ve kalitesiz zaman zaman yemek alma mecburiyetinde kalmamıza neden oluyor. Bizim daha önceden başlattığımız bir çalışma var. Biz aslında Fırat Kalkanı'nda askerimize kaliteli gıdayı en uygun fiyata nasıl veririzin pilot uygulamasını yaptık. Çok kaliteli marka ürünleri Fırat Kalkanı harekatında oradan ilk harekat başladığında gelen şikayetler üzerine geleneksel yöntemlerle yapılan alımlardaki şikayetler üzerine Fırat Kalkanı Harekatı'nda çok kaliteli ürünleri açık ihaleyle ismi bilinmeyen ürünlerden daha uygun fiyata aldık. Şimdi bu yöntemi Fırat Kalkanı Harekatı'nda edindiğimiz tecrübeyle bütün askeri gıda alımlarına uygulayacağız. Bu son olaydan bir gün önce Sayın Başbakanımıza Diyarbakır'a giderken bu konuyu kendisine arz ettik. Yakında Bakanlar Kurulu kararını alacağız. Arkadaşlarımızın görüşlerine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle birlikte buradaki özellikle askerin gıda ihtiyacını Fırat Kalkanı'ndaki uyguladığımız yöntemle yani kaliteli ürünler arasında rekabeti oluşturmak suretiyle alacağız."

Bakan Işık, 5 hafta süreyle Manisa'da yemek pişirilmeyeceğini ve bu 5 haftalık sürede eğitim amaçlı er de alınmayacağını belirterek, "Bu süreç içerisinde hem alt yapımız, üst yapımız gözden geçirilecek hem de bu tip sistematik değişiklik içeren çalışmalar yapılacak" dedi.

(Pelin Üzek/İHA)