31.12.2016 11:18 Bakan Işık, Şırnak'ta nöbet tutan askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak Namaz Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikleri ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak Namaz Dağı'nda nöbet tutan Mehmetçikleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte, Şırnak Namaz Dağı'nda vatan nöbetini tutan Mehmetçikleri ziyaret etti. Bakan Işık, daha sonra terörle mücadelede önemli görevler yürüten Şırnak 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

(Uğur Kan Yüksek/İHA)

