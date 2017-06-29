Bakan Işık NATO toplantısında niyet mektubu imzaladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda 'Kara muharebesini kesin sonuca ulaştıracak mühimmat tedariki çok uluslu işbirliği projesi' ve 'Çok uluslu çok, maksatlı deniz uçağı yetenekleri işbirliği projesi' niyet mektuplarını imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda "Kara muharebesini kesin sonuca ulaştıracak mühimmat tedariki çok uluslu işbirliği projesi" ve "Çok uluslu çok, maksatlı deniz uçağı yetenekleri işbirliği projesi" niyet mektuplarını imzaladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, toplantıda iki niyet mektubu imzaladı. Bakan Işık, "Kara muharebesini kesin sonuca ulaştıracak mühimmat tedariki çok uluslu işbirliği projesi" niyet mektubunu imzaladı. Niyet mektubu Türkiye, Belçika, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya, Finlandiya, Yunanistan, Slovakya, İspanya, Fransa ve İrlanda arasında imzalandı. Niyet mektubuyla kara muharebelerindeki mühimmat ihtiyacının daha etkin ve verimli şekilde karşılanmasına yönelik işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO karargahında ikinci olarak, "Çok uluslu çok, maksatlı deniz uçağı yetenekleri işbirliği projesi" niyet mektubunu imzaladı. Mektup Türkiye, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya ve İspanya arasında imzalandı. Proje, denizde durumsal farkındalığı ve ülkelerin denizden kaynaklı tehditlere etkin karşılık verme kabiliyetini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca bu projeyle deniz uçakları yetenekleri hakkında çok uluslu işbirliğinin oluşturulması hedefleniyor.

