Bakan Işık Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile makamında görüştü.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile makamında görüştü.

Görüşmede Katar ile savunma alanında ikili ilişkilerimizin yanı sıra Körfez bölgesindeki durum ele alındı.

Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Işık, mevcut meselelerin hepsi kardeş olan ilgili ülkeler arasında samimi bir diyalogla ve Katar'ın egemenlik haklarına saygı temelinde en kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.

(Musa Erdoğan / İHA)