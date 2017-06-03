Bakan Işık, Kara Harp Okulunda öğrencilerle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile birlikte Kara Harp Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile birlikte Kara Harp Okulu'nda eğitim gören öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

15 Temmuz'un ardından eğitime ara veren harp okullarının Milli Savunma Üniversitesi bünyesine alınması ile birlikte eğitimleri tekrar başladı. 13 Mart 2017'de eğitim ve öğretim sezonunu açan Kara Harp Okulu'na üniversitelerin mühendislik fakültelerinden yatay geçişle öğrenci temin edildi. Bu kapsamda 357 harbiyeli halen Kara Harp Okulu'nda eğitimlerini sürdürüyor. Kara Harp Okulu'nda ayrıca dost ve kardeş ülkelerden gelen 297 misafir askeri öğrenci de eğitim alıyor. Ayrıca dış kaynaktan (sivil fakülte mezunlarından) temin edilen bin 091 muvazzaf subay adayı da okulda eğitilerek Aralık ayında mezun olacak ve teğmen olarak TSK'ya katılacaklar.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ile birlikte iftarını Kara Harp Okulu'nda eğitim gören harbiyelilerle yaptı. Öğrencilere seslenen Işık, Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Harp Okulu mezunu Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı unutmadı. Harbiyelilerin yemek duasına katılan Bakan Işık ve beraberindekiler yemek esnasında genç harbiyelilerle sohbet ederek başarılar diledi.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)