Bakan Işık, İngiltere Savunma Bakanı Fallon ile telefonla görüştü

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Milli Savunma Bakanı Bakan Fikri Işık'ı aradı

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, Milli Savunma Bakanı Bakan Fikri Işık'ı aradı

Görüşmede Fallon, İDEF 2017 fuarına çok arzu etmesine rağmen İngiltere'de ilan edilen erken seçimler nedeniyle gelemediğini, bununla birlikte Türkiye ile İngiltere anasında Milli Muharip Uçak TF-X projesi başta olmak üzere son dönemde önemli savunma sanayi projelerinde işbirliğinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu vesileyle iki bakan Suriye'deki son durum hakkında kısaca görüş alışverişinde bulundu. Bakan Işık bilhassa Rakka operasyonunun terör örgütü PKK nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile planlanmasının yanlış olacağını ve bunun yol açabileceği sakıncaları muhatabının dikkatine bir kez daha getirdi.

Fallon bugün Londra'da Somali için düzenlenmekte olan ve oturumu yönettiği uluslararası konferansta Başbakan Yıldırım'ın çok etkileyici ve içerikli bir konuşma yaptığını, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı katkıların ulaştığı seviyenin takdir edildiğini belirtti.

