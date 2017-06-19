Bakan Işık Fransız mevkidaşıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, '52. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı' vesilesiyle bulunduğu Fransa'da Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "52. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı" vesilesiyle bulunduğu Fransa'da Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

"52. Uluslararası Paris Havacılık Fuarı" için Fransa'da bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Savunma Bakanı Sylvie Goulard ile görüştü. Fransa Savunma Bakanlığında yapılan görüşmede Türkiye-Fransa arasında esasen var olan yakın diyalog ve çalışma ilişkilerinin Suriye, Doğu Akdeniz ve Körfez Bölgesi de dahil olmak üzere daha da yoğunlaştırılması hususunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca muhtelif savunma sanayi projelerindeki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

(Musa Erdoğan /İHA)