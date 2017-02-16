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Bakan Işık, El Bab'tan sonraki hedefi açıkladı
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Bakan Işık, El Bab'tan sonraki hedefi açıkladı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 'El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliği olacak. Birisi Münbiç, birisi de Rakka olacak. Münbiç'te PKK-PYD varlığını kesinlikle kabul edemeyiz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliği olacak. Birisi Münbiç, birisi de Rakka olacak. Münbiç'te PKK-PYD varlığını kesinlikle kabul edemeyiz" dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Işık, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin soruya, "El Bab tümüyle kuşatılmış durumda, içeride de ciddi bir temizlik harekatı yapılıyor. El Bab'ın şehir merkezinin de DEAŞ unsurlarından tamamen temizlenmesi için çok yoğun bir faaliyet var. Bunu ÖSO ve TSK birlikte yapıyor. Temizlik operasyonu bittikten sonra, El Bab DEAŞ'tan tamamen temizlendikten sonra El Bab'ta hayatta normale dönmesi bekleniyor. Türkiye olarak DEAŞ'tan temizlediğimiz alanlarda hayatın normale dönmesi için gerekli alt yapı, üst yapı ve diğer yatırımları yapmaktan çekinmiyoruz" dedi.

"BU ÇALIŞMA BAB'TAN SONRA DA DEVAM EDECEK"
El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliği olacağını belirten Bakan Işık, "El Bab operasyonu bitene kadar Münbiç'teki PYD-PKK unsurlarının tamamen Münbiç'ten çekilmiş olması bizim arzumuz. Bu noktada AB ile çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz sonucu şuana kadar alamadık. Ama El Bab operasyonundan sonra Türkiye'nin iki önceliği olacak. Birisi Münbiç, birisi de Rakka olacak. Münbiç'te PKK-PYD varlığını kesinlikle kabul edemeyiz. Bu Türkiye'nin ulusal güvenliği için de, bölgenin istikrarı için de büyük tehdittir. Bunu en kolay ve en hızlı şekilde sağlamanın gayreti içindeyiz. Bir gerilime sebep olmadan ancak bu hedefi geliştirmek noktasında da kararlıyız. Bu çalışma Bab'tan sonra da devam edecek" açıklamasını yaptı.

"RAKKA OPERASYONUNU PYD/PKK UNSURLARIYLA DEĞİL ARAP OPERASYONUYLA YAPMAKTIR"
Bakan Işık, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Rakka operasyonunu ABD önemsiyor. Sadece ABD değil, Fransa, İngiltere de koalisyon güçleri de Rakka operasyonunu gerçekten çok önemsiyor. Bu operasyon özellikle yanlış aktörlerle yapılmaması Türkiye'nin önceliği. Türkiye bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanılmasını kesinlikle bir bölge için felakete sebep olacak tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Bunu dün gerek James Mattis gerekse Fransa ve İngiltere Savunma Bakanlarına açık açık ifade ettik. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütüne yönelik kullanmayalım. Rakka operasyonunun kalıcı bir barışa dönüşmesini istiyorsanız, bölgedeki barışın kalıcı olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey Rakka operasyonunu PYD-PKK unsurlarıyla değil bölgedeki insanlardan oluşan Arap unsurlarla, o bölge insanlardan oluşan kuvvetlerden yapmaktır. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. ABD'nin bugüne kadarki tavrından farklı olarak bu konuyu hızlı bir şekilde değerlendirelim noktasında gördük."

"YARIN ABD GENEL KURMAY BAŞKANI TÜRKİYE'DE OLACAK"
Bakan Işık, "Yarın ABD Genel Kurmay Başkanı Türkiye'de olacak ve Genel Kurmay Başkanımız ile görüşecek. bu önemli bir görüşme olacak. Askeri olacak Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılmayacağı noktasında önemli değerlendirmeleri içerecek. Bu teknik çalışmalar da yapıldıktan sonra bir karara bağlayacak. ABD henüz kararını vermiş değil. Biz bu işi PYD unsurlarıyla yapacağız noktasında değiller. Önümüzdeki görüşmeler ABD'nin nihai kararını vermesinde etkili olacak diye düşünüyoruz. PKK'ya karşı Türkiye'ye daha fazla destek vereceklerini James Mattis ifade etti" ifadelerini kullandı.
Bakan Işık, güvenli bölge konusunun ABD Savunma Bakanı ile derin konuşamadıklarını, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanlarıyla ele aldığını dile getirdi. Görüşmelerde FETÖ, PYD-PKK'nın ele alındığını aktaran Bakan Işık, "Önümüzdeki süreçte yakın diyalog devam edecek. ABD'nin FETÖ'ye bakışı Obama yönetiminden daha farklı. PYD konusunda Obama yönetimi aynı duruşu sergilemediklerini, daha esnek olduklarını bundan sonra tavırları biraz daha ortak çalışmaların seyrine göre şekillenecek" açıklamasını yaptı.

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