Bakan Işık, Alman mevkidaşı ile görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel'de Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık çeşitli temaslarda bulunuyor. Bakan Işık, temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen ile bir araya geldi. NATO karargahında yapılan İkili görüşmede küresel konuların yanına iki -ülke ilişkileri ve İncirlik konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

