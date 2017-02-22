Bakan Işık açıkladı! Türkiye'de resmen bir dönem kapandı

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takmasının önündeki engel kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu." dedi.

"POLİS VE JANDARMADA ZATEN VARDI"

Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işık, "Başörtüsü yasağı Türkiye'de sorun olmaktan tamamen çıkmış oldu. İsteyen başörtüsüyle mesleğini icra edebilecek. Bu zaten jandarma ve poliste önceden kaldırılmış bir yasaktı. Bu düzenlemeyle TSK'dan da kaldırılmış oldu." diye konuştu.



