Bakan helikopter şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şenoba'daki elim helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker ve Albay Oğuzhan Küçükdemirkol ile Yüzbaşı Nuri Şener'in kabirlerini ziyaret ederek, ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şenoba'daki elim helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker ve Albay Oğuzhan Küçükdemirkol ile Yüzbaşı Nuri Şener'in kabirlerini ziyaret ederek, ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, beraberindeki 1. Ordu Komutanı Org. Musa Avsever ile Şehit Albay Gökhan Peker'in İstanbul Çatalca'da bulunan baba ocağına giderek, anne Semra Peker ve diğer aile fertlerine taziyelerini iletti. Bakan Işık, şehidin 11 yaşındaki oğlu Ayhan Kağan ile yakından ilgilenerek sohbet etti. Işık, Nakkaş köyü mezarlığında Şehit Nuri Peker'in kabrinde fatiha okudu.

Bakan Işık ile 1. Ordu Komutanı Org. Avsever, daha sonra Şehit Yüzbaşı Nuri Şener'in Feriköy'deki evine geçerek şehidin babası Ural, annesi Fatma ve eşi Melike Şener'e başsağlığı diledi. Işık ve beraberindekiler şehit Şener'in kabrini de ziyaret etti.

Diğer bir Şenoba şehidi Oğuzhan Küçükdemirkol'un İstanbul Maltepe'deki evini de ziyaret eden Bakan Işık, şehit albayın eşi Yasemin Demirkol ve 8 yaşındaki oğlu Gökhan Demirkol ile görüştü. Bakan Işık, şehidin küçük oğlu Gökhan'ı Milli Savunma Bakanlığına davet etti.

Işık, aynı gün iftarını, 2 yıl önce Siirt'te şehit olan Jandarma Er Emre Kağan Arlı'nın Kocaeli Derince'de yaşayan ailesiyle yaptı. Işık'a Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Korg. Metin Gürak da eşlik etti.

