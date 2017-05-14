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Bakan Eroğlu: Türkiye'de 41 milyon insana su verdik
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Bakan Eroğlu: Türkiye'de 41 milyon insana su verdik

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insana su ulaştırdıklarını ifade ederek, 'Türkiye'de 41 milyon insana su verdik. Ayrıca Afrika'da 2 milyon Afrikalı'ya su temin ettik. Yüzlerce baraj, 423 baraj, bin gölet sulama tesisleri yaptık' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca insana su ulaştırdıklarını ifade ederek, "Türkiye'de 41 milyon insana su verdik. Ayrıca Afrika'da 2 milyon Afrikalı'ya su temin ettik. Yüzlerce baraj, 423 baraj, bin gölet sulama tesisleri yaptık" dedi.
Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da memleketi Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Hafızlık merasimine katıldı. Törene, Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Eroğlu, Şuhut'un geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de hafız yetiştirmede önemli bir yer olduğunu kaydetti.
Bakanlık aracılığı ile Türkiye ve dünyada gerçekleştirdikleri hizmetlere değinen Bakan Eroğlu, kendisinin dünyada en çok tesis açan bakan unvanına sahip olduğunu hatırlattı. Bakan Eroğlu şunları söyledi:
"7 bin tane tesis açan dünyada en çok tesis açan bakan ünvanına sahibim. Yani benden daha çok tesis açan dünyada bakan yok. Bunun için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Çünkü aşağı yukarı Türkiye'de 41 milyon insana su verdik. Ayrıca Afrika'da 2 milyon Afrikalı'ya su temin ettik. Yüzlerce baraj, 423 baraj, bin gölet sulama tesisleri, dere ıslahları ve ağaçlandırma 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye'yi yemyeşil yapıyoruz."

"KUR'AN-I KERİM'İ YAŞAYACAĞIZ"
Konuşmasında hafızlara seslenen ve öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i sadece okumakla yetinmemelerini, hayatlarının her alanında yaşamaları gerektiğini kaydeden Bakan Eroğlu, "Kuran'ı Kerim'i sadece okumak, öğrenmek hıfz etmek yeterli değil. Biliyorsunuz Kuran'ı Kerimde Cenab-ı Allah'ın ilk emri oku emridir. Okuyacağız ama onu yaşayacağız. Oku demek sadece yüzünden okumak değil, onu yaşamaktır. Her şeyiyle yaşayacağız. Bugün Anneler Günü. Gerçi bizim için Anneler Günü bir gün değil, her gün Anneler Günüdür" dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve protokol üyelerinin yaklaşık 30 küçük hafıza belgelerini ve hediyelerini vermesinin ardından tören sona erdi.
(Gökten Ceylan / İHA)

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