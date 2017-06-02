Bakan Eroğlu, şehit Aydın'ın annesini ziyaret etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şırnak'ta helikopter kazası sonrası şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Sakarya'da yaşayan annesinin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Şırnak'ta helikopter kazası sonrası şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Sakarya'da yaşayan annesinin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Bakan Veysel Eroğlu ve Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, beraberinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Milletvekilleri Şaban Dişli, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Sefer Üstün ve diğer yetkililer ile birlikte şehit Aydın'ın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesinde anne evine gerçekleştirdikleri taziye ziyaretinde şehidin yakınları tarafından karşılandılar. Bakan Eroğlu, anne Hamide Çoban, şehidin yakınları ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Daha sonra evde hatip tarafından dua yapıldı.

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştüğü kazada 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın şehit olmuştu.

(Burak Can Tokyürek/İHA)