Bakan Eroğlu'ndan piknikçilere önemli uyarı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 'Ben bütün vatandaşlardan şunu istirham ediyorum; piknik yapacaksa ateşini mutlaka söndürsün. Bütün çer çöpünü piknik yaptığı alanda kırdığı şişeleri, camları toparlasın. Ormanı tertemiz aldığı gibi tertemiz bıraksın' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Ben bütün vatandaşlardan şunu istirham ediyorum; piknik yapacaksa ateşini mutlaka söndürsün. Bütün çer çöpünü piknik yaptığı alanda kırdığı şişeleri, camları toparlasın. Ormanı tertemiz aldığı gibi tertemiz bıraksın" dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da memleketi Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu Hafızlık merasimine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, piknikçilere 'yangın' uyarısında bulundu. Yaz aylarının geldiğini ve havaların ısındığını hatırlatan Bakan Eroğlu, "Bilhassa yaz aylarında orman yanınca söndürmenin çok zor ve zahmetli oluyor. Hatta bu konuda şehitler veriyoruz. O bakımdan ben bütün vatandaşlardan şunu istirham ediyorum piknik yapacaksa ateşini mutlaka söndürsün. Ateş yakılmasın şeklinde bazen yasak koyuyoruz. Bunlara riayet etsin. Bütün çer çöpünü piknik yaptığı alandaki ne varsa kırdığı şişeleri camları şunları bunları toparlasın. Ormanı tertemiz aldığı gibi tertemiz bıraksın. Birde yangın çıktığı zaman Alo 177 ihbar hattı var oraya hızlıca bildirirse seviniriz. Çünkü ne kadar erken müdahale olursa o kadar hızlı söndürülür. İnşallah geçen sene iyiydi inşallah bu yılda rahat bir yaz geçiririz" ifadelerini kaydetti.



BAKAN EROĞLU ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Bakan Eroğlu, Anneler Günü'nü de kutlayarak şunları söyledi:

"Anneler bizim başımızın tacı. Dolaysıyla bütün annelerin bilhassa şehitlerimizin anneleri çok önemli bütün hepsinin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Allah iki cihanda onları aziz eylesin. Anneler başımızın tacı. Ayrıca bildiğiniz üzere Peygamber efendimiz bir hadise şerifinde 'cennet anaların ayağı altındadır' diye buyuruyor."

(Gökten Ceylan-Ahmet Hamzaçebi / İHA)