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Bakan Eroğlu'ndan o ile 21 müjde
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Bakan Eroğlu'ndan o ile 21 müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti. Eroğlu, 'Sakarya'mıza 80 milyonluk 21 müjde ile geldik. Sakarya sanayi ve ticaret ile anılıyor ama bundan sonra inşallah tabiat ve turizm ile de anılacak' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti. Eroğlu, "Sakarya'mıza 80 milyonluk 21 müjde ile geldik. Sakarya sanayi ve ticaret ile anılıyor ama bundan sonra inşallah tabiat ve turizm ile de anılacak" dedi.
80 milyon lira tutarındaki 21 adet yatırım müjdesi ve DSİ tarafından inşa edilecek 218 milyon TL'lik 26 Tesisin toplu temel atma töreni için Sakarya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, program kapsamında ilk olarak Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u makamında ziyaret etti.
Sakarya Valiliği ziyaretinde, Sakarya'ya müjdeyle geldiklerini söyleyen Bakan Eroğlu, "Bizde Sakarya'nın ayrı bir yeri var. Gerçekten bu bakımdan her gelişte bir müjde getiriyoruz. Sadece temel atma açılış merasimi değil. 80 milyonluk 21 müjde ile geldik. Hükümetimiz Sakarya'ya çok büyük önem veriyor, 14 yılda 16 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Şimdi burada Sapanca var su sıkıntısı yok ama gelecekte herhangi bir risk altında olmamak açısından biz bütün şehirlerimize bir tane yedek kaynak inşa ediyoruz. Bunlardan en önemlisi Ballıkaya Barajı. Bu barajın inşaatı süratle ilerliyor. İnşallah buradaki 2071 yılına kadar olan ihtiyacı, kurak dönemlerde dahil karşılamak için bir projemiz var" diye konuştu.

"SAKARYA'YI FİDAN VE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM, İHRACAT ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"
Bakan Eroğlu, "Türkiye'de ilk defa fidan ve süs bitkileri borsasını burada kurduk. Siz Sakarya fidan üretici birliğine teslim ettik. İlk defa ihracata başlandı, bu çok sevindirici. Türkiye ithal ediyordu fidanları, süs bitkilerini ama inşallah biz Sakarya'yı fidan ve süs bitkileri üretim ve ihracat üssü haline getirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

"SAKARYA TABİAT VE TURİZM İLE DE ANILACAK"
Bakan Eroğlu, "Şimdi yeni bir proje başlattık Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 5 bin mahalleye, 5 bin gelir getirici özellikle orman kuruyoruz. Akyazı, Pamukova, Geyve, Taraklı'da, Karasu'da pek çok yerde ceviz ve badem ormanları kurduk ve bunları vatandaşlara, ormanlık alanlara dikiyoruz. 3 yıl bakımı bize ait, o mahallede yaşayan hane sayısına bölerek herkesin huzurunda kura çekerek bunu vatandaşlara dağıtıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza bugün 3 bin 400 adet fidan dağıtacağız. Burasının İstanbul'a yakın olması nedeniyle bizde doğa turizmi mastır planı hazırladık. Hakikaten burada çok güzellikler var. Sakarya sanayi ve ticaret ile anılıyor ama bundan sonra inşallah tabiat ve turizm ile de anılacak" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Bakan Eroğlu, fidan dikmek için Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'na gitti.
(Burak Can Tokyürek - Metin Nişancık/İHA)

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