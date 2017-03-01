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Bakan Eroğlu'ndan KKTC'deki içme suyu sorunu ile ilgili açıklama
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Bakan Eroğlu'ndan KKTC'deki içme suyu sorunu ile ilgili açıklama

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'den milyarlık yatırımlarla KKTC'ye getirilen içme suyunun denize akıtılması iddiaları ile ilgili, 'Suyu götürmenin yanında 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs'ın yapmasını düşünüyoruz' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'den milyarlık yatırımlarla KKTC'ye getirilen içme suyunun denize akıtılması iddiaları ile ilgili, "Suyu götürmenin yanında 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs'ın yapmasını düşünüyoruz" dedi.
Bakan Eroğlu, çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Eroğlu burada ilk olarak İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde "DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı" törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, Kıbrıs'ta içme suyunun denize akıtıldığı ve su borusunun patladığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"Kıbrıs'a şu anda suyu verdik. Sadece suyu götürmekle kalmadık, Türkiye'den 107 kilometre mesafede 80 kilometresi denizde olmak üzere askıda dünya da ilk defa denizin içinden 250 metre askıdan geçen bir botu ile götürdük. 470 kilometre de Kıbrıs içerisinde ana dağıtım hatları, depoları inşa ettik. Artık bunun işletmesini Kıbrıs'ın yapmasını düşünüyoruz. Kıbrıs'ta sular idaresi var. Biz arıtma tesisini her şeyi yaptık. Aşağı yukarı 1 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık, muhteşem bir çalışma yaptık. Barajımız da dolu. Biliyorsunuz Mersin'deki Alaköprü Barajından, Kıbrıs'taki Geçitköy Barajına ilettik. Oradan sadece iletmek ile kalmadık çok modern bir arıtma tesisi yaptık, onu da Kıbrıs tarafı yapacaktı, yapamayınca biz yaptık. 470 kilometre ana dağıtım hatları yaptık, artık gerisi Kıbrıs'ın iletmesi ile alakalı bir durum."
(Gökten Ceylan/İHA)

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