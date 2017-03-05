Bakan Eroğlu: Muhteşem bir plan hazırladık

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'Antalya'nın turizm gelirini 4 katına çıkaracak bir proje peşindeyiz. Tabiat turizmi için master plan hazırlandı, muhteşem bir plan hazırladık' dedi.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Antalya'nın turizm gelirini 4 katına çıkaracak bir proje peşindeyiz. Tabiat turizmi için master plan hazırlandı, muhteşem bir plan hazırladık" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı merasimi için Gazipaşa ilçesinin ardından Antalya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Münir Karaloğlu ile bir araya gelen Bakan Eroğlu, ziyarete eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in talebini 2 dakikada gerçekleştirdi. Eroğlu, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Antalyalıların ayağını yerden kesen teleferik sisteminin çıkış noktası Tünektepe'ye yapılacak yeni proje için Türeli'nin devir talebini 2 dakikada kabul ederek protokolünü imzaladı. Durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Türel ise, "Biz bu izni arz ederken 5 dakika geçti, bakanımız 2 dakikada devrini verdi" dedi. Bakan Eroğlu da, "O eski Türkiye'de öyleydi. 3 senede çözülürdü, 2 dakikada çözdük" diye karşılık verdi.



"BU YATIRIMLAR SENE İÇERİSİNDE 27 MİLYARA ÇIKACAK"

Her Antalya'ya gelişlerinde müjdeli haberler verdiklerini anlatan Bakan Eroğlu, toplamda 110 müjde verdiklerini ve bunların 68'sini kısa zamanda bitirdiklerini söyledi. Yeni müjdeler arasında gölet, sulama tesisleri, fidan üretimi, mesire yeri, bal ormanı, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetlerinin olduğunu kaydeden Eroğlu, tamamlanmamış projeleri bitmiş saymadıklarını söyledi. 'Yüzde 70 evet çıkarsa bir müjde daha vereceğim' şeklinde espri yapan Eroğlu, "110 tane müjdenin 1 milyar 700 milyon Türk lirası. Antalya'mız için muhteşem yatırımlara imza attık. Hükümetimiz Antalya'ya çok büyük önem veriyor. Yıl sonu itibariyle hükümetimiz buraya 24 milyar yatırım yağmış durumda. İnşallah bu yatırımlar bu sene içerisinde 27 milyara çıkacak. Antalyalılar böyle bir yatırım görmedi" dedi.



"ANTALYA'NIN TURİZM GELİRİNİ 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Antalya'nın turizmi için devasa bir projelerin olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, "Antalya dünyanın en muhteşem yeri, cennetten bir parça. Bu yüzden Tabiat turizmi, doğa turizmi canlandıralım, zengin turist buraya çekelim dedik. Bunun için tabiat turizmi master planı hazırladık. Eylem planı da, uygulama da hazır. Muhteşem bir plan hazırladık, Büyükşehir Belediyemiz, Valilik, özel sektör hep birlikte el ele vererek Antalya'nın turizm gelirini 4 kat artıracak bir projenin peşindeyiz" diye konuştu.

Bakan Eroğlu'na Tünektepe için yapılacak projenin video slaytını izleten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise yapacakları projenin çok itibarlı bir proje olduğunu belirterek, "3 Akdeniz fokunun arasında bir tane devasa turuncu küre yer alacak. Şehir terasları yer alacak ve tamamen halka hizmet verecek. Gecesi ise Antalya'ya ayrı bir görsellik getirecek" dedi. Türel ayrıca, Tünektepe için verilen devir izni için Bakan Eroğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve orköy kredi sertifikaları dağıtımı merasimi için Dokuma Parkı'na hareket etti.

(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)