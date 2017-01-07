07.01.2017 17:19 Bakan Eroğlu Malatya yatırımlarını değerlendirdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Malatya'da yatırımların değerlendirdiği toplantıda bakanlık çalışmalarını, 'Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle' olarak değerlendirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Malatya'da yatırımların değerlendirdiği toplantıda bakanlık çalışmalarını, 'Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle' olarak değerlendirdi.



Bir restoranda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin ile ilçe belediye başkanları ve bakanlık yetkilileri katıldı. Burada konuşan Bakan Eroğlu, Malatya'yı çok sevdiklerini belirterek, "Malatya yüzde 68 oy oranı ile son seçimlerde bir destan yazdı. O nedenle buraya ne yapılsa azdır. Bizde burada hükumet olarak çok büyük yatırımlara imza attık. Geçmişte yapılamayan bütün tesisler bitti. Yollar, barajlar, eğitimde ve sağlıkta her alanda muazzam yatırımlar yapıldı" diye konuştu. AK Parti hükumeti tarafından Malatya'ya 15 Milyar TL'lik bir yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Eroğlu, "Birinci sırada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yatırımları var ama ikinci sırada da biz yer alıyoruz. Özelikle bütün baraj, gölet, sulama tesisleri, içme suyu meselelerini tamamıyla çözeceğiz" dedi. Malatya'yı tabiat ve doğa turizmine açma noktasında da büyük bir eylem planı hazırladıklarının da altını çizen Eroğlu, "Geçen yılsonuna Bakanlık olarak kente kadar 1 milyar 300 milyon TL'lik yatırım yapmışız. 5 baraj, bir gölet inşa etmişsiz. 233 bin 370 dekar araziyi sulamaya açmışız. 40 dere ıslah edildi, 67 milyon fidan toprakla buluştu. 2 bal ormanı ve 3 mesire yeri inşa ettik. 23 meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk" ifadelerinde bulundu. Bakanlık olarak Malatya'da şuanda 14 adet daha baraj inşa ettiklerini belirten Eroğlu, "Malatya tarihinde görülmemiş bir hamle" dedi. Yoncalı Barajının da bitim aşamasının yüzde 70'i geçtiğini belirten Eroğlu, "Çok zor bir barajdı ama biz söz verdik. Yoncalı barajını bitirmek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. Bakan Eroğlu, sulama konusunda da bakanlık olarak Malatya'ya önem verdiklerini belirterek, Recai Kutan ve Turgut Özal barajlarının bu yıl sulamaya açılacağını söyledi. Eroğlu, ayrıca Malatya'nın yüzde 15'inin ormanlık alan olduğunu da belirterek bakanlık olarak bir seferberlik başlattıklarını ve Malatya'yı 'Yeşil Malatya'a' yapma ideallerinin olduğunu kaydetti.

