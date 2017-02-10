10.02.2017 14:28 Bakan Eroğlu: Gençler geleceğin teminatı, onlar çoluk çocuk değil

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verilmesinin muhalefet tarafından eleştirildiğine dikkat çekerek, 'Gençler geleceğin teminatı. Biz onlara güveniyoruz onların geleceğin Türkiye'sine hazırlamak için seçilme hakkı veriyoruz. Onlar çoluk çocuk diyor. Ne çoluk çocuğu? Onlar Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta' dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verilmesinin muhalefet tarafından eleştirildiğine dikkat çekerek, "Gençler geleceğin teminatı. Biz onlara güveniyoruz onların geleceğin Türkiye'sine hazırlamak için seçilme hakkı veriyoruz. Onlar çoluk çocuk diyor. Ne çoluk çocuğu? Onlar Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 196 milyon TL değerindeki 18 tesisin temelini atmak üzere Isparta'ya geldi. Partisinin il teşkilatını ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Teşkilatımız önümüzdeki halk oylaması sürecinde de Isparta gümbür gümbür evet mührünü basacaktır. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın selamlarını sizlere iletiyorum. Isparta'dan en az yüzde 70 evet oyu çıkmasını istiyoruz. Çünkü hep birlikte çalışmamız lazım. Bu halk oylaması milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktası. Güçlü büyük bir Türkiye için hazır mıyız? İstikrarlı bir Türkiye için hazır mıyız? 2023, 2071 hedefleri için hazır mıyız? Hep birlikte evet diyoruz. Kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalan yanlış söyledikleri şeyleri vatandaşa izah edeceğiz. 'Evet'in ne kadar önemli olduğunu Türkiye'nin geleceği açısından açıklayacağız. 18 yaşındaki gençlere neden seçilme hakkı veriyoruz. Muhalefet neden gençlere seçilme hakkı verdiniz diye soruyorlar. Biz de gençler geleceğin teminatı biz onlara güveniyoruz onların geleceğin Türkiye'sine hazırlamak için seçilme hakkı veriyoruz. Onlar çoluk çocuk diyor. Ne çoluk çocuğu? Onlar Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta. Tek adam diyorlar. Meclis'in etkinliği azalacak diyorlar. Bunların hepsi yalan. Bundan sonra milli idarenin tam manasıyla egemen olması için hep birlikte evet diyeceğiz" dedi. Bakan Eroğlu, burada belediye başkanları ve köy muhtarlarının taleplerini de aldı.



YATIRIMDA HAMLE YILI

Isparta ziyareti programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Eroğlu, basın toplantısı düzenledi. Isparta'nın göller, güller ve gönüller diyarı olduğunu kaydeden Eroğlu, "Buraya 18 tesisin temelini atmak için geldik. 196 milyon TL değerinde bir yatırım. Barla'da Akçapınar, Eğirdir'de Yuvalı Barajı gibi tesisler açılacak. Bu yeterli mi değil. En çok geldiğim iller arasında burası da var. Isparta'ya şu ana kadar 76 müjde vermişim. Biz söz verdiysek mutlaka yaparız. Bu sefer de 388 milyon TL'lik 28 müjde ile geldik. Eski Türkiye'de bir dere ıslahı için bakanlar, başbakanlar gelirdi. Şimdi 400 milyon liralık yatırım için geliyoruz. DSİ özellikle 2017-2019 yılları arasında Isparta'yı yatırımlar açısından hamle yılı olarak ilan etti. Açık sulama sistemlerinde elektrik parası ödeniyor. Bunları kapalı sisteme çevirirsek daha az enerji ve suyla sulama yapılacak. 4 yılda enerji parasını amorti ediyor. Sulama sistemlerinin modernizasyonuna önem veriyoruz. 12 dereyi ıslah ediyoruz. 31 bin dekar alan yeni den sulamaya açılacak. Orman teşkilatı olarak 8 bin dekar alanda ağaçlandırma bin dekar alanda mera ıslahı yapılacak. 5 milyon fidan üretilecek. 2 adet de bal ormanı yapılacak. 35 kilometre orman yolu yapılacak. Orman köylerinde 55 aileye 850 bin TL destek sağlanacak. Bozuk ormanlık alanlara gelir getirici ağaçlar dikilecek 14 köyde 8 bin fidan dağıtılacak. Daha önce verdiğimiz 79 müjdenin 49'u bitirildi. Devam eden 27 projemiz var" diye konuştu



"AKDENİZ GEP İLE 31 MİLYAR LİRALIK PROJE BİTECEK"

Akdeniz GEP Projesinin çok önemli bir proje olduğunu bu proje kapsamında 2019 sonunda kadar 31 milyar TL'lik projeyi bitireceklerini aktaran Bakan Eroğlu, "31 Aralık 2019 16.59'da Akdeniz GEP bitecek. Bu proje kapsamında gölet ve baraj projeleri bitecek. Bu bölge cennet bir yer. Bu cenneti dünyaya tanıtalım. Isparta ile ilgili tabiat master planı hazırlandı. Bu çok önemli. Biz Antalya'ya gelen 10 milyon turistin yüzde 20'sini buraya taşıyabiliriz. Bu potansiyel burada var. Önümüzdeki aylarda tüm tarafların katılımıyla burada bir toplantı yapılacak. Artık tabiat turizmi çok büyük paralar getiriyor. Tabiat turizmine gelen en az 5 bin dolar bırakıyor. Çok karlı bir durum. El birliğiyle bu konuda bir çalışma yapacağız. Eğirdir Gölü'nü gözümüz gibi korumamız lazım. Kuşaklama kanıyla bütün atık uları göle girmeden toplayıp bir noktada Kovada'ya varmadan ileri derecede arıtıp gerekirse sulamada kullanacağız. Projelerle ilgili çalışma yapılıyor. Önümüzdeki aylarda projeyi bizzat takip edip tecrübemi de yansıtacağım" dedi.



"1 MİLYON NÜFUSUN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILIYORUZ"

Isparta Belediyesini de ziyaret eden Bakan Eroğlu, burada Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın Bakanlığıyla ilgili yatırımlarını içeren dosyaları alarak ilgileneceklerinin sözünü verdi. Daha önce Isparta Belediyesinin Eğirdir Gölü'nden su aldığını ve 15 milyon TL'lik enerji bedeli ödediğini hatırlatan Bakan Eroğlu, "Bunun üzerine Darıderesi 1 Barajı'nı yaptık. Ardından mevcut barajın üstüne bir baraj daha yapılıyor. Ayrıca Andık Projesi ile 250 metre terfiden kurtulmuş oluyorsunuz. Aksu'dan getirmek istediğiniz su kaynağı projesini de inceleyeceğiz. Sizin 1 milyonluk nüfusunuzun içme suyu ihtiyacı karşılayacak projeleri yapıyoruz" dedi.

Bakan Eroğlu, Başkan Günaydın'a hayvan barınağı projesinden dolayı da teşekkür ederek güzel bir proje yapıldığını söyledi.



GELECEKTEKİ BAKANA KİLİTLİ KASADA MEKTUP

Bakan Eroğlu, son olarak Valilik önünde düzenlenen 18 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada da halk oylamasının önemin değinerek Türkiye'nin küresel bir güç olması ve hedeflerine ulaşması için referandumda evet denilmesi gerektiğini söyledi ve Isparta'dan destek istedi. Bakan Eroğlu, bozuk ormanlık alanlara gelir getirici ceviz, badem desteği verdiklerini anımsatarak, "49 yıllığına burayı vatandaşımıza bırakıyoruz. Geçenlerde bir yerde vatandaş 49 yıl az değil mi? diye sordu. Ben de noterden senet getir 99 yıl yaşayacağına dair, ben de imzalamazsam bana da Veysel Eroğlu demesinler dedim. Buna Bakanlıktan bir arkadaşımız çözüm buldu. Efendim Bakanlığa bir kasa alalım. Gelecekteki bakana bir mektup yazın. 49 yıllığına da o uzatsın. Ben de şimdi mektubu hazırlıyorum. Gelecekte ki bakana 'Bir ağabeyin olarak senden rica ediyorum 49 yıl ben uzattım. Şimdi biz mezardayız ama sen de 49 yıl uzat diye mektup bırakacağız. Artık sizin evlatlarınıza da kalacak" diye konuştu.

Bakan Eroğlu beraberindeki bürokratlarla butona basarak 18 tesisin temelini attı. Bakan Eroğlu, daha sonra partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere Burdur'a gitti.

(Ferhat Kaya / İHA)

