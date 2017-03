Bakan Eroğlu Emet Barajı için tarih verdi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 14 milyon TL tutarında yatırım bedeli olan Emet Barajı'nın 3 Eylül 2018 tarihinde açılacağını söyledi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Meydanı'nda yapılan Emet Barajı'nın temel atma törenine Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Kütahya Valisi A. Hamdi Nayir, AK Parti Milletvekilleri İshak Gazel, Vural Kavuncu, Şükrü Nazlı, Ahmet Tan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş , DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Normalde bir baraj yapılması için en az yedi yıl su ölçümü, iki yıl planlanması ve bir yıl ihalesi olmak üzere toplam 10 yıl gerekiyor. Ama Emet'in su sorununu acil çözmek için biz düzenleme yaptık. Bugün barajımızın temelini atıyoruz. İki yıl dolmadan da açılışını yapacağız, Emet halkına hayırlı olsun" dedi.

Kendisine Kütahya'nın beşinci milletvekili yakıştırması yapıldığını söyleyen Bakan Eroğlu, kendisinin Kütahya'nın beşinci vekili değil, hizmetkarı olduğunu söyledi. Kütahya'ya son yaptıkları 15 projenin bedelinin 134 milyon TL olduğunu açıklayan Eroğlu, "Bugün temelini atacağımız Emet Barajı ile Emet ve köylerinde 2060 yılına kadar su sorunu olmayacaktır. Baraj aynı zamanda bin 30 dekar alanın sulamasını yapacaktır. Ayrıca Emet ilçemize 3 adet gölet daha yapacağız. Bunun da müjdesini Emet halkımıza buradan veriyorum. Bu zamana kadar efeler diyarı Kütahya ilimize 12 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Şuanda sadece Simav ilçesine 16 adet baraj ve gölet yapıyoruz. Kütahya'nın bütün ilçelerini baraj ve göletlerle donatacağız. Kütahya'ya 31 Aralık 2019 tarihine kadar 51 tane baraj ve gölet, 49 tane sulama tesisi , 41 tanede dere ıslahı yapacağız. Kütahya'nın her yeri yeşil olacak. Buradan Orman Genel Müdürümüze görev veriyorum. Tüm belediyeler ne kadar ağaç, fidan talep ederse vereceksiniz. Belediye başkanları alın her caddeye, sokağa fidan ekin, Kütahya'nın her yeri yeşil olsun "dedi.

Konuşmaları "Burası Emet, oyumuz evet" sloganları ile kesilen Bakan Eroğlu, "Zaten Emet ilçemize evet yakışır" sözleri ile cevap verdi. 2019 yılında tamamlanacak olan Emet Barajı için temel atma töreni sırasında yüklenici firma ile pazarlık yapan Bakan Eroğlu, barajın Emet ilçesinin kuruluş yıldönümü olan 3 Eylül 2018 yılında bitirilmesini istedi. Bakanın bu isteğini geri çevirmeyen firma, o tarihte barajın biteceği sözünü verdi. Bakan Eroğlu, firma yetkililerinden verilen tarihte bitiremez ise ilçeye 10 derslik okul yapma sözünü de aldı. Barajın açılma saatini Emet halkına soran Eroğlu, halkın talebi üzerine 00.43'te yapılmasını kararlaştırdı.



"FETÖ'NÜN KAYIĞINA BİNMİŞTİR"

Bakan Eroğlu, "16 Nisan'da tarihimizin en önemli halk oylaması yapılacaktır. Türkiye'de bir hükümetin ömrü 16 aydır. Bizim dönemimizi çıkartsak daha da azalıyor. Bu ülkede 45 günlük hükümetler görev aldı. Türkiye'nin geleceği için, ülkemizin istikbali için 16 Nisan'da evet diyeceğiz. Şu anda Cumhurbaşkanımızın görevleri zaten sınırsız. 1982 yılında darbeciler kendilerini sağlama almak için her türlü yetkiyi almışlar ama sorumluluk almamışlar. Madem yetkiyi aldın, sorumluluğu da alacaksın. Artık yeni anayasa ile hesap sorma hakkını elde edeceksiniz. Cumhurbaşkanımızda zaten tüm yetki var, kendini düşünmüş olsa neden sorumluluk alsın. Ama Cumhurbaşkanımız kendini değil, ülkemizin geleceğini düşündüğü için bu değişikliği istiyor. Artık söz aziz vatandaşımızdadır. CHP'ye, MHP'ye, AK Parti'ye gönül veren kardeşlerimiz de evet diyor. Ama maalesef CHP'nin yöneticileri, HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün kayığına binmişler. Onlar hangi kayığa binerse binsin feraset sahibi vatandaşlarımız evet diyecektir. 93 yılda 65 hükümet göreve gelmiştir. Başbakan Binali Yıldırım hariç tüm cumhurbaşkanları ile başbakanlar tartışma yaşamıştır. Süleyman Demirel kızım dediği Tansu Çiller'e bir ay sonra 'Elimden gelse bunu camdan aşağıya atarım' demiştir. Sezer kendi koltuğa oturttuğu Ecevit'e kitap fırlatmış, sonucunda 22 banka batmış, ekonomik kriz olmuştur. Parlamenter sistemin tarihine bakarsanız hep kavgalar ile geçmiştir. Artık kavgaya, krize halkımızın tahammülü yoktur. Gençler için bazıları bunlar çoluk çocuk diyor. Biz sizlere güveniyoruz. Sizler Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Bizler bu koltuklara çivi çakmayacağız. Bu koltuklara sizler geleceksiniz" diye konuştu.

