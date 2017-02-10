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Bakan Eroğlu'dan müjde
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Bakan Eroğlu'dan müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur'a son 14 yılda bakanlık olarak 965 milyon yatırım yaptıklarını belirterek, 68 milyon lira yatırım bedeline sahip 15 müjde daha vereceklerini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Burdur'a son 14 yılda bakanlık olarak 965 milyon yatırım yaptıklarını belirterek, 68 milyon lira yatırım bedeline sahip 15 müjde daha vereceklerini söyledi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 19 tesisin toplu temel atma töreni için Burdur'a geldi. Burdur Valiliğini ziyaretinde yöresel kıyafetli küçük öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Şerif Yılmaz'la görüştü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, Burdur'a her zaman olduğu gibi eli boş gelmediğini, yeni yatırım müjdeleri ile Burdur'un topraklarını su ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Burdur'a son 14 yılda Bakanlık olarak 965 milyon yatırım yaptıklarını belirten Eroğlu, 14 yılda 11 baraj inşa edildiğini, 80 dere ıslahının tamamlandığını aktardı. Yapılan bu barajlarla açık sistemden kapalı sistem sulamaya geçerek 170 bin 580 dekar araziyi sulamaya açtıklarını ifade eden Bakan Eroğlu, çiftçilere 255 milyon TL'lik zirai gelir artışı sağladıklarını aktardı.

BURDUR'A 15 YENİ PROJE MÜJDESİ
Burdur'da 15 projenin müjdesini veren Eroğlu, toplu temel atma merasiminde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek Gölhisar Yusufca Barajı, Anbahan Regülatörü ve Sulaması ile 17 taşkın koruma tesisinin temelini atacaklarını dile getirdi. Eroğlu, temelini atacakları tesislerle 2 bin 210 dekar zirai arazinin modern sulama sistemleri ile sulanacağını, ayrıca 3 ilçe ve 15 yerleşim yerine yapılacak taşkın koruma çalışmaları ile derelerin taşkın zararlarından korunacağını belirtti.
29 Haziran 2013, 17 Mart 2014, 19 Ekim 2015 ve 26 Ekim 2016 tarihlerinde Burdurlulara verdiği 538 milyon TL'lik 109 müjdeye ilave olarak 68 milyon lira yatırım bedeline sahip 15 müjde daha vereceklerini ifade eden Bakan Eroğlu, böylece son 5 yılda Burdurlulara toplam maliyeti 606 milyon TL'lik 124 müjde vermiş olduklarını kaydetti. Bakan Eroğlu, DSİ yatırımlarının yanında 2 şehir ormanı, 5 bal ormanı ve 11 mesire alanının Burdurluların hizmetine kazandırdıklarını ifade ederek, 84 mllyon fidanı Burdur'un topraklarıyla buluşturduklarını sözlerine ekledi.
Bucak salebi ikram edilen Bakan Eroğlu, Valilik ziyareti sonrası Vali Şerif Yılmaz, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik Reşat Petek ve Bakanlık bürokratları ile birlikte temel atma törenine geçti.
(Hayal Girişim /İHA)
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