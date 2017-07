Bakan Eroğlu: 3 günde 147 orman yangını görülmemiş bir şey

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3 günde 147 orman yangını çıktığını ve yangınların tamamen söndürüldüğünü belirtti. Eroğlu, '3 günde 147 orman yangını gerçekten görülmemiş bir şey, orman teşkilatımız ve bütün kurumlar hepimiz teyakkuz durumunda kaldık' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınları hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği toplantıda haritalar ve rakamlar üzerinden orman yangınları ile ilgili alınan tedbirleri ve konuya ilişkin mevcut durumu anlattı. Orman yangınlarını çok büyük bir afet olduğunu belirten Bakan Eroğlu, "Orman teşkilatımız dimdik ayakta. Bütün teşkilat şu anda Türkiye'nin her tarafında konuşlanmış durumda. Bilhassa hassas bölgelerde acil müdahale ekiplerimiz var. Onlarla birlikte gerçekten çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Bir kere ormanları korumak sadece orman teşkilatının değil, bütün 80 milyon vatandaşın vazifesi. Orman ve su olmazsa Türkiye çöl olur. Dolayısıyla ormanlara ve suya gözümüz gibi bakmamız lazım. Şimdi burada şunu ifade edeyim; Türkiye'de sanki ormanlar azalıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu gerçekten külliyen yalandır. Orman varlığımız hem alan olarak hem de odun serveti olarak artıyor. Elimizde rakamlar var" açıklamasını yaptı.



"ORMAN YANGINLARI YÜZDE 87'Sİ İNSAN KAYNAKLI"

Orman yangınların çıkış sebebinin yüzde 87'sinin insan kaynaklı olduğu bilgisini veren Bakan Eroğlu, "Maalesef yüzde 87'isi insan kaynaklı. Yüzde 3 de kasıt var. Ama kastın azaldığını ifade etmek istiyorum. Neden kasıt azaldı? Hükümetimiz karar verdi. Yanan alanları hiçbir şekilde tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla kasıt azaldı. Geçmişte ormanlar sahipsizdi; bunu açıkça şöyleyim. Yakıyorlardı, ev yapıyor, gecekondu yapıyorlardı. Ama Allah'a şükür bakanlığımız bu konuda çok kararlı. Kasıt o yüzden daha önceleri çok fazlaydı; yüzde 15 oranlarda ancak yüzde 3'e indi. Bunun dışında yıldırım gibi tabii bir takım hususlar var. Onları da dikkate alırsak yüzde 87'si insan kaynaklı, geri kalan yüzde 13'de genel ve tabii kaynaklı" diye konuştu.



"BU İŞİN ŞAKASI YOK, BU BÜYÜK BİR MÜCADELEDİR"

Orman yangınları ile mücadele konusuna da değinen Eroğlu, "Bunun için eylem planlarımız var. Bu işin şakası yok, bu büyük bir mücadeledir; can ve mal kayıpları olabilir. Dolaysıyla her ilin eylem planı var. Türkiye, Akdeniz ülkeleri arasında en üstün teşkilata ve çok ciddi bir yapıya sahip. Her ilde toplantılar yapılıp, komisyon kararları alınıyor. Önleme çalışmaları. Daha sonra yangın çıkarsa söndürmek için hızlı ve etkin uyarı çok önemli. Yangın büyüdükten sonra onu kontrol etmek çok zor. Bir de yanan alanları kısa sürede ağaçlandırıyoruz. Üç tane temel stratejimiz var; yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı ve hızlı etkin müdahale, yanan alanların kısa sürede ağaçlandırılması" dedi.



"19 BİN 718 PERSONEL GÖREV ALIYOR"

Şu anda 11 bin 718 yangın işçisi olduğunu aktaran Eroğlu, şu rakamları paylaştı:

"Orman yangını konusunda 500 tane eğitim görmüş yangın uzmanımız var. 2 bin 500 teknik elamanımız var. 5 bin de memur olmak üzere 19 bin 718 personel görev alıyor. 281 su tankeri, 559 ilk müdahale aracı; bunu da ilk defa kurduk. Çünkü bu özel küçük araçlar belli noktalarda konuşlanıyor, yangına da en kısa zamanda müdahale edebiliyor. 2017 yılında 2 bin 300 adet bizim bakanlığımıza ait iş makinesi ve araç var. Ama gerektiğinde belediyeler gibi diğer kurum kuruluşların araçlarından da istifade ediyoruz. Şimdi tabii bütün bu araçlar yangın harekat merkezlerimizden takip ediliyor."



"3 GÜNDE 147 ORMAN YANGINI GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞEY"

Geçen hafta 147 orman yangını çıktığını ve bu yangınların tamamının söndürüldüğünü söyleyen Eroğlu, "30 Haziran Cuma günü 18 yangınla mücadele ettik. Orman yangını 30 tane de kırsal zirai yangın. Cumartesi günü bu 18 dışında yine 19 tane çıktı, 34 zirai yangın, Pazar günü 23 orman yangını, 23 zirai yangın çıktı. Böylece 60 orman yangını ile 87 zirai yangınlar çıktı. 3 günde 147 Orman yangını görülmemiş bir şey. 147 orman yangını ile gerçekten orman teşkilatımız ve bütün kurumlar, vilayetler hepimiz teyakkuz durumunda kaldık. Şu ana kadar 774 orman yangını çıkmış, buna müdahale etmişiz. 616 da bakın neredeyse ona eşit zirai yangın, kırsal alan yangını çıkmış, bunlara da müdahale ettik" açıklamasını yaptı.

