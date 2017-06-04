Bakan Eroğlu 12 tesisin açılışını yaptı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Ereğlu, 'Orman su varsa hayat vardır' sloganı kapsamında Artvin'e geldi. Bakan Eroğlu, 185 Milyon TL değerinde ikisi içme suyu olmak üzere 12 tesis açılışı yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Ereğlu, "Orman su varsa hayat vardır" sloganı kapsamında Artvin'e geldi. Bakan Eroğlu, 185 Milyon TL değerinde ikisi içme suyu olmak üzere 12 tesis açılışı yaptı.

DSİ 26 Bölge Müdürlüğü'nün Artvin'e kazandırmış olduğu Çoruh Nehri Kenarı'nda bulunan Çoruh Park'da düzenlenen programa, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Milletvekili İsrafil Kışla, Belediye Başkanı Mehmet Kocapete, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan önce davete katılan halka seslenen Bakan Veysel Eroğlu, "Bugün buraya gelişimizin nedeni 12 tane tesisin temelini atıyoruz. Hükümet olarak Artvin'e 20 Milyar TL'lik yatırım yaptık. Bunun en büyük aslan payı Orman ve Su işleri Bakanlığına ait. Arıcılara tam destek, orman köylülerine tam destek, isteyene de koyun isteyene Orköy kredisi, isteyene bal ormanı kuracağız. Parası yoksa yüzde 20'i hibe gerisi tamamen faizsiz kredi vereceğiz dedi. Bakan Eroğlu, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla Artvin'le yatıyor, Artvin'le kalkıyor. Ne zaman beni görse Artvin'le ilgili talebi oluyor. Bende İsrafil beyden kurtulmak için şunu söyledim, 'ya İsrafil bey ben kendimi Artvin'in ikinci vekili olarak ilan ediyorum' dedim. Kabul ederseniz böyle bir formül buldum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Eroğlu, 'Orman Köylüsü için gelir getirici tür' arazilerin çekişini gerçekleştirdi. Kurayla belirlenen kişilere daha öncesinde ekilen gelir getirici türlerin olduğu araziler 49 yıllığına ücretsiz olarak kiraya veridi. Kuranın ardından ise Bakan Eroğlu Çoruh Park'ta hazırlanan sofralarda binlerce kişi ile birlikte orucunu açtı.

(Hasan Fehmi Demir / İHA)