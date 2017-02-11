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Bakan Elvan: Milletten niye korkuyorsunuz ?
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Bakan Elvan: Milletten niye korkuyorsunuz ?

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine 'hayır' diyen muhalefete yüklenerek 'Bir taraftan 'Ben sosyal demokratım, halk, millet, demokrasi önemli' diyeceksiniz, diğer taraftan halktan, milleten korkacaksınız. Milletten niye korkuyorsunuz?' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine 'hayır' diyen muhalefete yüklenerek "Bir taraftan 'Ben sosyal demokratım, halk, millet, demokrasi önemli' diyeceksiniz, diğer taraftan halktan, milleten korkacaksınız. Milletten niye korkuyorsunuz?" dedi.
Cazibe Merkezlerinin bilgilendirme toplantısı için Malatya'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Malatya Valisi Mustafa Toprak'ı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, Türkiye'nin de dünyanın da önemli bir süreçten geçtiğini, bu süreçte Türkiye'nin gücüne güç katabilmek, istikrarın sürekli hale gelmesini sağlamak ve dünyada daha güçlü bir konuma gelebilmek için anayasa süreciyle ilgili çalışmaları başlattıklarını söyledi.
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'deki mevcut sistemin çalışmadığı, tıkandığını, mutlaka bir başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini birçok kez ifade ettiğini belirten Elvan, Merhum Özal'ın ömrünün buna vefa etmediğini ifade etti.
Bakan Elvan, "Bugün geç de olsa yeni bir sisteme geçmenin arifesindeyiz. Bu sistemi çok önemsiyoruz. Özellikle yasama, yürütme, yargı boyutu itibarıyla daha güçlü bir yapının ortaya konulacağını hepimiz biliyoruz. Kuvvetler ayrılığının daha etkin bir şekilde yürütüleceğini biliyoruz. Meclisi daha güçlü kılacak, yürütme aşamasında daha hızlı kararlar alınmasını sağlayacak, yargının millet adına karar verecek bir yargı olmasını sağlayacak düzenlemelerin milletin güçlü bir şekilde 'Evet' demesiyle gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZE ENGELLER ÜZERİNE ENGELLER ÇIKARILDI"
AK Parti hükümetleri olarak 2002'den beri çok önemli çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Elvan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"80 yılda yapılanla 14-15 yılda yapılanı kıyaslar hale geldik. 80 yılda yapılanın 3-5 katının yapıldığını ifade ettik ki bunlar gerçek. Kamu yatırımları itibarıyla, milli gelir itibarıyla, nereden bakarsanız bakın çok önemli gelişmeler sağladık ama bunu sağlarken sürekli koşmaya çalıştık. Önümüze engeller üzerine engeller çıkarıldı. Bir anlamda engelli koşu yapmaya çalıştık, o engelleri aşmaya çalıştık. Şimdi bu yeni anayasa değişikliğiyle biz engelsiz koşmak istiyoruz. Hızla bu ülkenin kalkınması, güçlenmesi, gelişmesi için koşmaya, engelsiz bir şekilde devam etmek istiyoruz. Halkımızın buna destek vereceğine inanıyoruz."
Ana muhalefetin anayasa değişikliğine 'Hayır' demesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Elvan, "Bir taraftan 'Ben sosyal demokratım, halk, millet, demokrasi önemli' diyeceksiniz, diğer taraftan halktan, milleten korkacaksınız. Milletten niye korkuyorsunuz? Millet ne derse o olacaktır. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Biz bugün bu noktalara gelmişsek hükümetimizi, partimizin halka bütünleşmesiyle bu noktalara geldik. Bizim farkımız bu. Milletten, toplumdan, halktan kopuk, dertsiz bir partinin, muhalefetin ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Biz dertliyiz, dertleniyoruz. Bu ülkenin geleceği için dertleniyoruz. Bu noktada biz gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ama bunların böyle bir dertleri, kaygıları yok" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ KİMİN NE YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR"
Yalan yanlış bilgilerle milletin kandırılmaya çalışıldığını belirten Bakan Elvan, "Milletimiz basiret sahibi. Milletimiz kimin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Diyorlar ki işte Meclis feshedilecek, Meclis şöyle. Atıyorlar. Böyle bir şey yok. Meclis bilakis daha güçlü konuma geliyor. Şu anda kanun tasarıları kimin tarafından gönderiliyor? Hükümet. Çoğunluk kimdeyse hükümet de oluyor zaten o. Kanun tasarısı öyle veya böyle geçiyor. Ama bugün yeni sistemle hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi yok. Elinden alıyoruz. Peki yetki kimde? Milletvekillerinde. Milletin meclisinde yetki. Sadece bütçeyle ilgili kısımda hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi var. Onun dışında tüm kanunlar bizzat milletvekilleri ve TBMM tarafından yapılacaktır. Hükümetin bakanı ve başkan TBMM. Ne alakası var? Kararname yetkisi veriliyor hükümete çünkü yüzde 50'nin üzerinde oy almış kişiye milletimiz şunu söylüyor; 'Ben senin hükümet kurmanı istiyorum.' diyor. Yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı zaman neticede hükümeti kuruyor. Yürütmeye yönelik düzenlemeleri Cumhurbaşkanına bırakıyor. Gayet doğal. Bugün ne yapıyoruz, hükümet hazırlıyor, meclise sunuyoruz. Kanun şekline dönüşüyor ama bu kararnameler. Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bu kararnameler sadece yürütmeye yönelik kararnameler olacak. Kanunun üstünde bir özelliği yok. Her zaman kanun bu kararnamenin üzerinde olacak. Gerekirse Meclis bununla ilgili düzenleme yapabilecek ve geçerli olacak" şeklinde konuştu.
(Erdal Akbuğa - Yakup Arkın / İHA)
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