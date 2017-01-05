05.01.2017 18:50 Bakan Elvan, İzmir'deki terör saldırısın değerlendirdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan İzmir'deki hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından bir değerlendirme yaptı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan İzmir'deki hain saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından bir değerlendirme yaptı.



Elvan'ın değerlendirmesi şöyle:



"Başaramayacaksınız! İzmirli de boyun eğmeyecek, Türkiye de boyun eğmeyecek. Size inat bir olacağız, birlik olacağız. Herkes bilsin ki ülkemize karşı topyekün saldırıya geçen tüm terör örgütleri gereken cevabı alacak. Ne yaparlarsa yapsınlar girdikleri inleri yok etmeye, geldikleri bataklıkları kurutmaya devam edeceğiz. İzmir'deki hain saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

