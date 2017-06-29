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Bakan Elvan'dan şehit ailelerine taziye ziyareti
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Bakan Elvan'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman'da şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Elvan, 'Bizim mücadelemiz hem PKK terör örgütüne, hem DEAŞ'a hem de FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine yöneliktir' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman'da şehit ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Elvan, "Bizim mücadelemiz hem PKK terör örgütüne, hem DEAŞ'a hem de FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine yöneliktir" dedi.
Bakan Elvan, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın cenaze törenine katılmak üzere Karaman'a geldi. Cenaze töreninin ardından Karaman Valiliğini ziyaret eden Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan açıklamasında, "Bu acılı günümüzde elbette Karaman'ı ziyaret etmek istemezdik ama maalesef bugün bir şehidimizi daha ebediyete uğurladık. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en üst düzeydeki subayımızdan erine varıncaya kadar, bir taraftan da emniyet mensuplarımız yoğun bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürüyor. Bu teröristlerin inlerine teker teker girip bunları yok ediyoruz. İnşallah bu terör belasından da kurtulacağız. Burada şunu da ifade etmem gerekiyor. Özellikle son yıllarda Ortadoğu'da değişik küresel terör örgütleri kullanılarak birilerinin belirli kazanımlar elde etmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Bizim mücadelemiz hem PKK terör örgütüne, hem DEAŞ'a hem de FETÖ'ye ve diğer terör örgütlerine yöneliktir. Küresel terörle ve destekçileriyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle terörün kökünü de kurutacağız" dedi.
Bakan Elvan, Valilik ziyaretinin ardından ilk olarak iki gün önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük'ün Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret etti. Burada baba Alaaddin Küçük, tarafından karşılanan Bakan Elvan, bir süre oturarak aileye başsağlığı diledi. Bakan Elvan, daha sonra bugün toprağa verilen özel harekat polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın Koçak Dede Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada şehidin yakınları ile kucaklaşan Elvan, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Taziye ziyaretlerinin ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Belediyesine geçti. Burada Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'dan yatırımlar hakkında bilgiler aldı
(Mehmet Dağlı /İHA)

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