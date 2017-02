Bakan Elvan'dan kredi değerlendirme kuruluşlarına tepki

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki göstererek, 'Kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının piyasayı yönlendirmekten uzak olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul'da bir otelde düzenlenen Sektör Buluşmaları programına katıldı. Programın açılışında konuşan Bakan Elvan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"BU YIL EKONOMİMİZDE CİDDİ BİR CANLANMA BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin ekonomisinde bu yıl bir canlanma beklendiğini belirten Elvan, "Bunun ilk işaretlerini, almış olduğumuz tedbirlerle bu ay almaya başladığımızı ifade etmek istiyorum. Orta vadeli program hedeflerimizi koruyoruz. Önemli olan beklentilerdeki iyileşmedir. Belirsizliklerin, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının devreye girmesiyle 2017 yılında yüzde 4,14 ve üzerinde büyüme hızına ulaşabileceğimize inanıyorum. Ekonomide bu potansiyel var" dedi.



"AB, RUSYA, İRAN VE IRAK PAZARLARINA OLAN İHRACATIMIZDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

İhracat ve turizm konusuna da değinerek umutlu konuşan Bakan Elvan, "2017 yılında ticaret partnerlerimizde kısmi canlanma söz konusudur. Bu da ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir. Avrupa Birliği, Rusya, İran ve Irak pazarlarına olan ihracatımızda artışlar bekliyoruz. Ayrıca turizm sektöründe de toparlanma bekliyoruz. Bankacılık sektörümüz bu dönemde güçlü yapısını korumuştur" ifadelerini kullandı.



"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ VERDİKLERİ NOTLARIN BİR ÖNCÜ GÖSTERGE OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Konuşmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını da eleştiren Bakan Elvan, "Fitch'in 27 Ocak'taki, siyasi yönü ağır basan not indirimi kararına rağmen, geçmiş tecrübelere bakıldığında Türkiye'nin büyüme performansının bu karardan olumsuz yönde etkilenmeyeceği ortadadır. Nitekim karar tarihinden sonra başta döviz kuru olmak üzere, makro ekonomik göstergelerde iyileşme olduğunu görmekteyiz. 2003-2011 döneminde Türkiye'ye giren yabancı sermaye tutarı 110 milyar doları aşmıştır ve ortalama yüzde 5,8 büyüme kaydedilmiştir. Toparlanma sonrası birkaç dönem süren iyi ekonomik performansla beraber kredi notunun 2012 yılı Kasım ayında Fitch tarafından ve 2013 yılı mayıs ayında çok geç olsa da Moody's yatırım yapılabilir seviyesine yükseltildiğini görüyoruz. Bu gözlemler bize küresel krizle birlikte kredibilite kaybına uğrayan kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notların bir öncü gösterge olmadığını ve kredi notundaki iyileşmenin ekonomik büyümeye göre gecikmeli şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarının piyasayı yönlendirmekten uzak olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Ekonomisindeki sıkıntılı konulara ilişkin olarak devletimizin ilgili kurumları ile gerekli tedbirleri alma konusunda oldukça kararlıdır. Vatandaşlarımız ve yatırımcılarımız herhangi bir kaygı içerisinde olmamalıdır" dedi.



CAZİBE MERKEZİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMCILARA VERİLECEK DESTEKLER

Cazibe Merkezi Programı ile ilgili bilgiler de veren Elvan, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımızın Diyarbakır'da ilan ettiği ve kamuoyunda büyük bir ilgi ve memnuniyet uyandıran Cazibe Merkezi Programı, gelişmiş illerimizle arasındaki refah seviyesi arzu ettiğimiz hızda kapanmayan 23 ilimize yönelik bir yatırım seferberliğidir. Uygulanacak desteklere baktığımızda, danışmanlık hizmeti desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, bina yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği, üretim tesisi taşıma desteği, çağrı merkezi yatırım desteği, veri merkezi yatırım ve enerji desteğinden oluşmaktadır. Bir bütün olarak baktığınızda, yatırımcı işin başında ne kadar devlet desteği alacağını bilecek. Dolayısıyla yatırımcının önünü çok daha rahat bir şekilde görmesi sağlanmış olacak. Biz yatırımcıyla oturacağız, konuşacağız, birlikte planlayacağız, yol haritasını birlikte ortaya koyacağız ve o yol haritasına uygun olarak da destek vermeye başlayacağız."

(Hüseyin Coşkun - Murat Horoz / İHA)