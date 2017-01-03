03.01.2017 11:19 Bakan Elvan'dan Çukurova Havalimanı müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde sürecin tamamlandığını, işi kazanan firmanın belirlendiğini ve sözleşmenin imzalandığını belirterek, 'Mersin'e ve bölgemize hayırlı olsun' dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde sürecin tamamlandığını, işi kazanan firmanın belirlendiğini ve sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Mersin'e ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.



Elvan, yazılı açıklamasında, Çukurova Bölgesel Havalimanı ihalesinde yaşanan süreçle ilgili de bilgiler vererek, şu ifadelerde bulundu:



"30 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve 7 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olan Çukurova Havalimanı Projesi'nde, Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilmiş ve havalimanının yapım işini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üstlenmişti. 16 Mayıs'ta Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesine çıkıldı ve 19 firma havalimanının yapımına talip oldu. Ancak ihale ile ilgili Kamu İhale Kurumu'na itirazda bulunulmuş ve süreç uzamıştı. İtiraz süreci de geçen hafta bitti ve yeni bir firma belirlendi. Yeni firmaya 10 gün içinde itiraz gelmeyince süreç tamamlanmış oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ihaleyi 224 milyon 874 bin liralık teklifi ile kazanan Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzaladı. Allah'ın izniyle en kısa sürede Çukurova Bölgesel Havalimanımızın inşaatına başlanacak. Mersin ve bölgemize hayırlı olsun. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve her birini tek tek takip ediyoruz."

