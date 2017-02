04.02.2017 15:22 Bakan Elvan Cazibe Merkezi Projesi hakkında bilgi verdi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezi Projesi hakkında bilgi verdi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezi Projesi hakkında bilgi verdi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Şanlıurfa'ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri programı kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasında (ŞUTSO) iş adamları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Elvan, Cazibe Merkezleri programı kapsamında yatırım yapmak isteyen iş adamları ve girişimcileri devletin destekleri konusunda bilgilendirdi.

Devletin yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği vereceğini dile getiren Bakan Elvan, yatırım için alınan paranın başka alanlarda kullanılmasına ise asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

AK Parti döneminde ciddi yatırımların hayata geçirildiğini belirten Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Şanlıurfa medeniyetler şehridir, peygamberler şehridir. Bir turizm ve tarım şehridir, şehrimizin bunların tamamını barındıran bir gücü var. GAP'ın merkezidir. Bölge üretiminin bir merkezidir. 14 yıldır yaptığımız yatırımlar böyle bir merkez olmasını güçlendirmiştir. Şanlıurfa gelişmeden bölge ve ülke gelişmez. Şanlıurfa Cazibe Merkezi Projesinin de merkezdedir. 23 ili kapsayan cazibe merkezlerimizde hemen hemen merkezde sayılıyor. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde önemli teşvik programları hayata geçirildi. Bugün burada Cazibe Merkezleri Programının farklı bir yönü var. Yatırım yapmak isteyen bir yatırımcımız normalde teşvik belgesi alır ve bu yaklaşımımız devam edecek ama bunun ötesine taşıdığımız yeni bir program var. Bu programla yatırımcılarımızın önünü daha iyi görmelerini sağlayacak bir paket hazırladık. Yatırıma başladınız, bankaya kredi başvurusunda bulundunuz. Belki kredi alamadınız. Bu projenyle böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yatırımı devlet yatırımcıyla birlikte gerçekleştirecek. Baştan sona sizlerle birlikte hareket edeceğiz" dedi.



"İŞİN HER SÜRECİNDE SORUNLARINIZ BİZİM SORUNLARIMIZ OLACAK"

Yan sanayinin gelişmesini istediklerini dile getiren Elvan, "İşin her sürecinde sorunlarınız bizim sorunlarımız olacak. Biz yatırımcıyı yönlendireceğiz. Rahmetli Turgut Özal Döneminde ciddi bir teşvik programı hayata geçirildi ama bazı yatırımlar yarım kaldı. İhtiyaç fazlası yatırımlar yapıldı. Bir süre sonra atıl durumda kaldı. Biz yatırımcıyı bu konuda yönlendireceğiz. Sizler yatırım destek ofisine başvuracaksınız. Kimler yatırım yapmak istiyor onlara bakacağız. Örneğin ayakkabı imalatına yönelik yatırım yapmak isteyenlere Şanlıurfa'ya gidersen desteği vereceğiz diyeceğiz. Bunu o ilin uzmanlaşması ve kümeleşmesi için yapıyoruz. Küme oluşturmak zorundasınız yoksa ayakta kalmaları zor. Yan sanayinin gelişmesini de arzu ediyoruz. Belli alanlarda uzmanlaşmasını istiyoruz. Alanlarımız olacak ve buna yoğunlaşacağız. Yatırımcıya danışmanlık hizmeti vereceğiz. Neye göre yönlendiriyorsunuz diyebilirsiniz. Biz illerin rekabet gücünün ne olduğunu, hangi alanlarda yatırım yapılırsa iyi olacağını, illerin rekabet güçlerini bir bütün olarak analiz ederek danışmanlık hizmetlerini sizlere sunacağız. Önceliği deneyim sahiplerine vereceğiz. Hayatında hiç imalat sektörüne girmemiş kardeşimizin talebi varsa red etmeyeceğiz ama ikinci sırada yer vereceğiz. Bu illerimize büyük ölçekli firmaların da gelmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Mardin, Elazığ, Kars programlarım var. MÜSİAD, TÜSİAD gibi kuruluşlara da bu cazibe merkezi programını anlatacağım. Başvurular illerdeki kalkınma ajanslarına bağlı yatırım destek ofislerinde yapılacak. Neler yapılacağı konunda oradakilere eğitim verdik" dedi.



"DEVLETİN DESTEĞİ HER AŞAMADA OLACAK"

Devletin yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği verip kolaylığı sağlayacağını söyleyen Elvan, "Bu program ne getiriyor. Bir proje fikriniz var. Yatırım yapmak istiyorsunuz. Kalkınma Bankamıza geleceksiniz. Fizibilite çalışması yapalım. Hangi bölgeye yatırım yaparsanız iyi olacak diye bir fizibilite çalışmasını bedelsiz yapacağız. Hangi yatırımı yapacağımı biliyorum derseniz de ne ihtiyacınız var, arsaya. Ne yapacağız, size bedelsiz arsa tahsis edeceğiz. Arsa tahsisinden sonra ne yapacaksınız, bina. Bina için de iki teklif sunacağız. Siz yapabilirsiniz, bedelini biz ödeyeceğiz. Bir kısıt var mı, o da 20 bin metre kareye kadar ve maliyeti 10 milyonu geçmeyecek kadar, biz karşılıyoruz. Siz benim adıma yapabilirsiniz derseniz valiliğimiz bu binayı yapacak ve biz bedelini valiliğe vereceğiz. Arsayı verdik, binayı da verdik. İçine makine almanız lazım. Nasıl alacağız. Benim bir kaç evim var, başka da vereceğim ipoteğim yok diyeceksiniz. Banka az olduğu için ipotek almıyor. İşte bu sorunu da çözdük. Bir paket olarak dünyada bir ilk. Teminatla uğraşmıyorsunuz. Siz listesini oluşturup Kalkınma Bakanlığımıza ulaştıracaksınız. Devletten para alıp başka alanda kullanabilir miyim diyen varsa unutsun. Biz işin en başından yanınızdayız. 7 gün, 24 saat ne yaptığınızı bileceğiz. Gerçek yatırımcının yanındayız" ifadelerine yer verdi.



"YÜZDE 70 DEVLETTEN, YÜZDE 30 YATIRIMCIDAN"

Devletin yatırım yapmak isteyenlere yüzde 70 destek sağlayacağını belirten Bakan Elvan, "Makineleri dışarıdan ithal edebilirsin. 6 yıl vade ile faizsiz, ilk iki yıl ödemesiz. Yerli ise 6 yılı 10 yıla çıkarıyoruz. İlk 3 yıl ödemesiz ve faizsiz. Kalkınma Bankası, projeniz onaylanmışsa siz e kredinizi verecek. Sırada elaman istihdamı var. İşçilerinizin eğitim masraflarını biz karşılayacağız. Eğitip fabrikaya eleman aldınız. Mal üretmeye başladınız. İşletme sermayesine ihtiyacınız olursa almış olduğunuz kredinin faizinin yarısını biz karşılayacağız. İlave teminat istemeyeceğiz. Hiç param yok ama deneyimim var diyenlere de bu iş olmaz, sen de elini taşın altına koyacaksın diyeceğiz. Yüzde 30 öz kaynak olarak siz koyacaksınız. Binayı kendiniz yaparsanız yüzde 30'u öz kaynak olarak sayabiliriz. Yüzde 30 siz koyacaksınız, yüzde 70 biz koyacağız" dedi.



"YATIRIMCIYA YÜZDE 15 FİYAT AVANTAJI"

Kamunun ihtiyaçları konusunda yapılacak ihaleye giren ilin yatırımcılarına yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacağını söyleyen Bakan Elvan, "Şanlıurfa'da ürettiğiniz bir malın kamu tarafından alımı söz konusuysa Şanlıurfa'da üretim yaptığınız için size yüzde 15 fiyat avantajı sağlayacağız. Fiyatınız yüzde 15 fazla olsa bile sizi tercih edeceğiz. Bu Türkiyemiz, Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu için büyük bir fırsat. Bu güne kadar böyle bir teşvik programı uygulanmadı. Artık bir kaygınız olmayacak. Hesabınızı kitabınızı bileceksiniz. Şanlıurfa'nın önemli bir avantajı var. Bir tarım şehri. Çok geniş sulama projelerimiz var. Suruç ve Bozova sulamasına baktığımızda yatırım 4 milyar lirayı geçiyor. 2,5 milyarlık kısmını harcadık. Suruç'ta 100 bin hektar, Bozova'da 60-65 bin hertarlık bölümü hayata geçirdik. Bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Arazi toplulaştırmada kilometrelerce kanallar inşaa ediyoruz. Toplulaştırmayı biz başlattık ve önemsiyoruz. Şanlıurfa'da bir milyon hektarın toplulaştırması hedefi var. Yaklaşık 200 bin hektarını yaptık" ifadelerini kullandı.



"NİTELİKLİ ELEMANLARI BİZ YETİŞTİRECEĞİZ"

Yatırımcının istihdam konusunda kalifiye eleman ihtiyacını da karşılayacaklarını söyleyen Bakan Elvan, "Şanlıurfa'nın üretime dayalı ciddi bir altı yapısı var. Geri kalmışlık hususunu kapatıyoruz. Şanlıurfa şahlanacak. Siz de hükümetinize, devletinize güvenin. Şu ana kadar 3 milyar lira proje tutarında bir ön yatırım talebi var. 23 ilde 20 milyar lirayı geçti ama biz daha yukarı çekmek istiyoruz. Siz yatırım yapın, biz size nitelikli eleman yetiştirelim. Neye ihtiyacınız varsa biz personeli eğiteceğiz, siz istihdam edeceksiniz. Şanlıurfa işsiz oranının mevcut sayısını kat kat istihdam edecek güce sahip. Sizin aranıza gerçek anlamda üretim yapmak istemeyenler girebilir ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bizim gerçek yatırımcılara kapımız açık" şeklinde konuştu.

Bakan Elvan'ın konuşmasının ardından Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye Ayakkabıcı Sanayicileri Derneği arasında yapılan projenin protokolü imzalandı.

(Bekir Basmacı / İHA)