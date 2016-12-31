31.12.2016 21:50 Bakan elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan elektrik kesintilerine neden olan arızalı nakil hatlarını yerinde inceleyerek sorunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile koordineli soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan elektrik kesintilerine neden olan arızalı nakil hatlarını yerinde inceleyerek sorunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile koordineli soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

Kocaeli ve İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerine neden olan nakil hatlarındaki sorunun çözülmesi için çalışmaları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da enerji nakil hatlarında sorunların yaşandığı bölge olan Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli köyündü incelemelerde bulundu. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte bölgeye giden Bakan Albayrak, nakil hatlarında devam eden onarım çalışmaları hakkında bilgi aldı. 60'a yakın personelin yıkılan direk ve kopan hatların tamiri için çalıştığını belirten Bakan Albayrak, "Yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu" dedi.



"BİR NEVİ DOĞAL AFET HASARI"

Yılbaşını elektrik dağıtım hattındaki sorunları çözmek için çalışan personelle birlikte geçirmek istedikleri için Kocaeli'ne geldiklerini söyleyen Enerji Bakanı Albayrak, "Ziyaretimizin sebeplerinden biri de geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan, Kocaeli, İstanbul ve Sakarya bölgesini de etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan bir nevi doğal afet noktasındaki, iletim hatlarımızda yoğun hasara sebebiyet veren bu resim. Son 3 gündür, özellikle Perşembe gününden itibaren arkadaşlarımız sahada çok yoğun bir şekilde bu süreci en yakın bir şekilde takip ediyor. Bu süreç tabi bizim için çok önemli, Türkiye için önemli. Sadece İstanbul, Marmara Bölgesi açısından değil, nüfusun, sanayinin olduğu bölgeler noktasında da önemli. Çünkü 7 tane ana hattımızı etkileyen bir afetten bahsediyoruz" dedi.



"BİN KİLOMETRELİK BİR HAT KOPTU"

Hattan yaşanan sorunlar hakkında da bilgi veren Bakan Albayrak, "Yaklaşık 50 kilometrelik kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kilovatlık ana omurga hattımız, 20 kilometrelik de bir genişliğin içerisinde yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanda tamamı perşembe günü itibarıyla koptu. Tabi ilk günden itibaren Ankara merkezinden ve yük tevzi merkezinden olaya vaziyet ederek olayı takip ettik" diye konuştu.



"TARİHTE İLK KEZ 7 HATTA BİRDEN KESİNTİ OLDU"

Hatlardaki kesinti ile sorun yaşanan bölgeleri de açıklayan Bakan Albayrak, "Olayın ilk yaşandığı andan itibaren ağırlıklı İstanbul ilimiz etkilendi. Ama şunu çok net ifade edelim, tarihte belki ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu. Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli alt yapı yatırımımızla özellikle Çanakkale deniz altı kablo geçiş alt yapısı ve Trakya'daki mevcut kapasitemiz ile birlikte hem Avrupa hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek alt yapıyı kontrol ederek yaklaşık iki yarım gün, yaklaşık İstanbul'un yüzde 25-30'unun bölge ilçelerini de dolaştırarak bu kesintiyi yönettik. Dün akşam ve bugün itibariyle bölgemizdeki sıkıntı tamamıyla kalktı. Burada doğal afet neticesinde meydana gelen hasarı onarmak için gece gündüz çalışan, dolaylı ekipler de dahil 164 kişiye yakın, araç eksikliklerini de takviye edip her geçen gün daha yoğun bir şekilde fedakarca çalışan bir kadromuz var. Ortaya koydukları bu yoğun mesaiden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"YAŞANAN SIKINTILARLA ALAKALI SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yaşanan sorunlar hakkında inceleme başlattıklarını da dile getiren Bakan Albayrak, "İlk defa 7 hattın tamamında bir kesintiye sebebiyet vermesi, 7 hattın tamamını koparması, ki bunların içerisinde son yıllarda yaptığımız tüm yeni hatlar da dahil olmak üzere doğal koşulların dışında ne gibi sebepler var ile alakalı gelen ihbarlar noktasında İçişleri Bakanlığımızla da koordineli bir soruşturma da başlattık. Tabi iki yönlü bu çalışma sürüyor ve sürecek. Çünkü normal bir süreçten geçmiyoruz. Bu bizi daha da kamçılıyor. 2017'de çok daha fazla çalışmamız gerektiğini, Türkiye'nin her konuda işte alt yapı diyoruz, şebeke, sistemin güncellemesi daha yoğun bir mesai ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"TÜM ACILARIN UNUTULDUĞU HAYIRLI BİR YIL DİLİYORUM"

Bakan Berat Albayrak son olarak söylediği yeni yıl dileklerinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Geride kalan yılda Türkiye'de yaşanan tüm acıların unutulduğu, ülkemizin birlik ve beraberliğinin, son yüzyılda yaşanan bütün bu hikayeleri artık tarihte bırakarak yeni bir yüzyıla çok daha güçlü bir şekilde, ayakları çok daha sağlam bir şekilde yere basan Allah'ın izniyle hayırlı bir yıl olmasını diliyorum. Tüm 80 milyon vatandaşımızın ve bu ülkeyi bir umut ve ümit olarak gören bölgemizdeki tüm mazlumların muhabbet, selamet ve umudu için hatırlı bir güzel yıl olmasını diliyorum."

(İsmail Kurt / İHA)

